Im Jahr 2033 stirbt man nicht so richtig, wenn man die Kohle dafür hat. Nathan hat einen lebensgefährlichen Autounfall und stirbt. Also vielmehr sein Körper stirbt, aber sein Bewusstsein existiert weiter. Denn das wurde hochgeladen in eine Art Cloud. Das Leben dort ist besonders und die Umstände, wie er überhaupt dort gelandet ist auch...

Die Serie geht um…

…das virtuelle Leben nach dem Tod. Das Jahr 2033. Nathan hat einen Autounfall. Sein Körper ist tot, aber es ist möglich das Bewusstsein in eine virtuelle Welt uploaden zu lassen. Das kostet natürlich. Das Geld hat er nicht, aber seine reiche Freundin Ingrid. Die veranlasst den Uplaod und Nathan existiert ab sofort in einer Art Cloud des Telekommunikationsanbieters Horizon. Das bedeutet, er lebt in einer Art Simulation und kann weiterhin Kontakt zur realen Welt haben. Ein Abschied ist nicht nötig und alles ist im virtuellen Jenseits möglich.

Horizon macht aus dem virtuellen Leben nach dem Tod ein Geschäft.

Lakeview heißt dieser virtuelle Ort – dort lebt es sich grundsätzlich gut, aber Nathan wird auch rund um die Uhr beobachtet. Für bestimmte virtuelle Dinge muss extra gezahlt werden. Und da Nathan kein Geld hat, muss er immer bei Ingrid um alles bitten, was er so möchte. Nur durch sie kann er im Luxushimmel leben – ohne ihre Kohle landet er ein einer alternativen Billig-Version, das eher einem Gefängnis ähnelt.

Die Fakten: Anzahl der Folgen: 10

Länge pro Folge: ca. 30 Minuten

Upload ist zu finden bei: amazon prime

Wer Upload mag, mag wahrscheinlich auch: Eine Kombination aus Gilmore Girls und White Collar

Und dann ist da noch sein „Engel“ oder Horizon-Sachbearbeiterin Nora, die in der realen Welt lebt und mit Virtual Reality sich auch in Lakeview bewegen kann. Man könnte sagen: Da geht vielleicht noch was. Und dann entdeckt Nora noch, dass bei Nathans Tod irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Aber was und wer steckt dahinter? Und hat sogar der Konzern Horizon oder seine Verlobte was damit zu tun?

Fun Fact über Upload…

...der Macher der Seire Greg Daniels hatte die Idee schon vor mehr als 30 Jahren.

Was ich besonders daran mag ist…

...die Serie bewegt sich zwischen Zukunfts-Vorstellung, Technik, Comedy, Lovestory und ein bisschen Krimi. Es ist weder zu lustig, zu kitschig oder zu spannend. Sondern – meiner Meinung nach – ist Upload eine optimale Mischung aus all diesen Dingen.

Ich empfehle die Serie allen, die…

…sonst eigentlich eher seichtes Zeug oder Comedy gucken und sich dann doch mal an ein ganz kleines bisschen Spannung und Science-Fiction ran wagen wollen. Es ist gleichzeitig aber auch Comedy und Satire, deswegen vielleicht eine gute Serie für Paare, die sonst eher weniger eine gemeinsame Serie finden.

