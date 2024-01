„Don't bring me on the palm, with me is not good cherry eating!“ Hier gibt's deutsche Redewendungen, die wörtlich übersetzt auf Englisch sinnfrei sind – aber sehr lustig!

Redewendungen sind sowieso schon schön, aber noch schöner wird es, wenn man sie in eine andere Sprache übersetzt – wörtlich und möglichst schlecht natürlich, sonst macht es ja gar keinen Spaß.

Worauf warten wir noch? Legen wir los, hier ist unsere Liste mit dreißig deutschen Redewendungen, die wörtlich übersetzt zwar völlig sinnfrei sind, aber total witzig!

30 deutsche Redewendungen, schlecht übersetzt auf Englisch!

Deutsche Redewendung Wörtliche englische Übersetzung Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Beat two flies with one trap. Niemand kann dir das Wasser reichen. Nobody can reach you the water. Ich glaube, mein Schwein pfeift. I believe my pig whistles. Da haben wir den Salat. There we have the salad. Nur die Harten kommen in den Garten. Only the hard come in the garden. Ich werde fuchsteufelswild. I get foxdevilswild. Mein Englisch ist nicht das gelbe vom Ei, aber es geht. My english is not the yellow from the egg, but it goes. Du strahlst wie ein Honigkuchenpferd. You shine like a honey-cake-horse. Erzähle keinen Käse. Tell no cheese. Bring mich nicht auf die Palme, mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Don't bring me on the palm, with me is not good cherry eating. Ach, du grüne Neune. Oh, you green nine. Du hast nicht alle Tassen im Schrank. You don’t have all cups in the cupboard. Du kannst mich kreuzweise. You can me crosswise. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Who digs another one a hole, will fall himself in. Mal den Teufel nicht an die Wand. Draw the devil not on the wall. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. That sets the whole the crown up. Du schaust dumm aus der Wäsche. You look stupid out of the laundry! Das interessiert mich nicht die Bohne. That doesn’t interest me the bean Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. The apple doesn´t fall far from the tree. Ich glaub, ich spinne. I think I spider. Das Leben ist kein Ponyhof Life is no ponyfarm. Das ist nicht mein Bier. That’s not my beer. Ich wünsch dir was. I wish you what. Halt die Ohren steif. Hold the ears stiff. Ich verstehe nur Bahnhof. I understand only trainstation. Entschuldige, mein Englisch ist unter aller Sau. Sorry, my englisch is under all pig. Steck deinen Kopf nicht in den Sand. Don’t put your head in the sand. Das ist Jacke wie Hose für mich. That is jacket like trousers to me. Genieße das Leben in vollen Zügen. Enjoy your life in full trains.

Übersetzung von Redewendungen im Radio

Und weil es so schön ist, müssen wir damit jetzt auch gar nicht aufhören. Wir können auch einfach weitermachen:

Was sind Redewendungen eigentlich genau?

Redewendungen gibt es in jeder Sprache. Es handelt sich dabei um mehrere feststehende Begriffe, die weitläufig bekannt sind und in Sätze eingebaut werden können. Sie sind meist metaphorisch, also bildlich, zu verstehen.

Wie entstehen Redewendungen überhaupt?

Redewendungen haben unterschiedliche Ursprünge – manche kommen aus der Seefahrt, andere aus dem Handwerk. Die meisten haben sich über eine lange Zeit im Sprachgebrauch durchgesetzt, auf Basis von Erfahrungswerten zum Beispiel, die Menschen weitergeben wollten. Das ist ähnlich wie bei Bauernregeln. Irgendwann werden sie einfach benutzt, ohne dass man sich über die Herkunft großartig Gedanken macht. Jeder von uns benutzt täglich eine Vielzahl solcher Redensarten und merkt es vermutlich gar nicht. Du kannst ja heute mal drauf achten!

Warum heißt es die „Werbetrommel rühren“?

Wie viele deutsche Redewendungen gibt es?

Laut Sprachexperten gibt es etwa 300.000 Redewendungen allein in der deutschen Sprache. Das ist richtig viel! Einige haben sich schon seit Jahrhunderten etabliert, manche kommen zum Beispiel noch aus dem Mittelalter. Redewendungen sind so gelernt und werden so oft genutzt, dass man sich meist gar keine Gedanken mehr darüber macht.

Manche Redewendungen verschwinden aber auch mit der Zeit wieder und es entstehen neue. Das ist ganz normal, denn die Sprache ist dynamisch, sie verändert sich ständig und passt sich an die Bedürfnisse der Menschen an. Sprachwissenschaftler nennen das Sprachwandel und der passiert quasi dauernd. Und das ist auch gut so, denn die Menschen, die Gesellschaft und die Bedürfnisse ändern sich und da muss die Sprache mitgehen. Schließlich kommt es am Ende eigentlich nur darauf an, dass wir alle gut miteinander kommunizieren können.

Spaß mit der deutschen Sprache bei SWR3

