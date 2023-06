per E-Mail teilen

„Das vierte Rad am Wagen“: Die besten verdrehten Sprüche haben wir hier für euch zusammengestellt.

Zugegeben: Deutsche Sprichwörter und Redewendungen können verwirrend sein. Nicht selten schleichen sich im Alltag Satzdreher ein, die schnell zu Missverständnissen führen können. Hut aufs Herz: Die falsche Anwendung von Sprichwörtern ist uns wohl allen schon passiert – oder? Wer im Steinhaus sitzt, sollte also keinesfalls mit Gläsern werfen!

Hier kommt zusammen, was nie zusammengehören sollte. Wir finden: Bei allem Ernst sollte der Spaß nicht zu kurz kommen! Daher haben wir euch hier einen Generator gebastelt, der falsche Redewendungen am laufenden Band ausspuckt. You’re welcome!

Kurze Rede, langer Sinn? Kaum ausgesprochen, merken wir es schnell selbst: Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Die Gründe, warum wir Redewendungen oder Sprichwörter falsch verwenden, sind vielfältig. Oft ersetzen wir einzelne Begriffe einer Redewendung mit gleichklingenden Worten, beispielsweise wird der „Präzedenzfall“ schnell mal zum „Präsidentsfall“. Häufig werden auch artverwandte Begriffe miteinander verwechselt: Will man nicht das fünfte Rad am Wagen sein oder war es doch das vierte?

Welche verdrehten Sprichwörter habt ihr im Alltag schon gehört? Schickt Sie uns! Wir nehmen sie in unseren Generator auf.

Da platzt mir glatt die Hutschnur! Schon mal gehört? Hier haben sich zwei Sprichwörter vereinigt. Es gilt: Die Hutschnur reißt, der Kragen platzt. Etwas aufs Tablett bringen: Aufs Tablett wird sprachlich einiges gebracht, dabei sollte es eigentlich heißen: etwas aufs Tapet bringen. Alles in feuchten Tüchern: Hoffentlich doch eher in trockenen! Das Pferd von hinten aufrollen: Da haben wir gleich ein witziges Bild im Kopf. Natürlich wird das Pferd nicht von hinten aufgerollt, sondern aufgezäumt. Da streiten sich die Geister: Das hört man immer wieder, dabei streiten sich die Geister nicht, sie scheiden sich. Wer zuerst kommt, malt zuerst: Im Mittelalter mussten sich die Bauern bei den Mühlen anstellen – allerdings nicht, um ihr Getreide zu malen, sondern um es zu mahlen. Das ist so sicher wie die Armen in der Kirche: Merkt ihr selber oder? Amen!