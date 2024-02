per E-Mail teilen

Sommer, Sonne, Arschbombe! Ihr wollt euch das Urlaubsfeeling am Feierabend oder Wochenende ganz einfach zurückholen?

Hier sind fünf beliebte Badeseen mit Strandfeeling in SWR3Land:



Direkt bei Offenburg liegt der Gifiz See. Egal ob in der Strandbar oder auf der Wiesen-Liegefläche: Hier kann man die Seele baumeln lassen und sich einen kleinen Urlaubsmoment holen. Wer es ruhiger haben möchte, kann bei einem Spaziergang den Ausblick auf den See genießen. Für alle Action-Fans gibt es eine Hüpfburg, ein Trampolin, Tretboote, eine Torwand, eine große Rutsche, Gastronomie, Tischtennis und einen Spielplatz.

Er gilt als Mittelmeer von Karlsruhe: Der Epplesee. Ob einfach den Sand zwischen den Füßen genießen oder Wassersport wie Stand-Up-Paddeln oder Tauchen betreiben – der Epplesee hat einiges zu bieten Und das Beste: Der Eintritt ist kostenlos, Hunde können auch im Bereich „Hundestrand“ mitgenommen werden.

Er liegt bei der Ortsgemeinde Eich zwischen Worms und Mainz ganz in der Nähe des Rheins und gilt als Rheinhessens Badewanne. Schwimmen, Surfen, Plaschen ist hier Programm – es gibt eine Strandbar, Freizeitaktivitäten wie eine Bocciabahn und Beachvolleyball und ein breites Angebot an Wassersport.

Lädt zum Schwimmen und Entspannen ein uns ist nebenbei auch der zweitgrößte See von Rheinland-Pfalz. Es gibt eine kleinen Sandstrand und eine große Liegewiese. Neben dem Entspannen kann man auch Surfen, Segeln, Schnorcheln, Stand-Up-Paddeln oder Kanufahren.

Der Name ist Programm: Ein azurblauer See mit kleinen Buchten und ein feiner Sandstrand folgt dem Nächsten. Nicht nur schön, sondern auch heilend soll das Wasser sein: Das Kaolin im Wasser besitzt absorbierende und reinigende Eigenschaften. Ein Anglerteich, Grill- und Lagerfeuerplätze, Volleyball- und Tischtennisplätze, Billiard, Kicker und StandUpPaddle-Verleih, sowie Imbisse und eine Strandbar, runden das Angebot ab. Auch Camping-Möglichkeiten gibt es bei der blauen Adria.

Ob ein kurzer After-Work-Swim, ein Tag am See oder ein Abend mit Freunden am Lagerfeuer – ein Urlaubsgefühl kommt auf allemal hoch. Und damit ihr so richtig schön entspannen könnt, haben wir hier eine Playlist für euch mit den besten Sommerhits

Nicht nur zum Abschalten unter der Woche ist ein See der perfekte Ort – auch für Festivals, wie beispielsweise das Sea You Festival, ist ein Badesee wohl die geilste Location. Neben den krassesten Beats gibt es XXL-Flamingos, die über den See schippern, eine Wakeboard-Anlage, eine Chillout-Area mit Hängematten, eine Styling-Area und ein Kettenkarussel, aus dem man das ganze Gelände überblicken kann.

Do's und Don'ts für den perfekten Badestrandtag

Abtauchen nach Knigge? Ein paar Do's und Dont's sollten auch beim Kurzurlaub am Badesee befolgt werden. Damit euer Kurzurlaub am See nicht zum Fiasko wird, haben wir ein paar Do's und Dont's für euch.

Do's am Badesee Grillen – aber bitte nur da, wo es erlaubt ist.

Sonne genießen

Abkühlung im Wasser und vorher Duschen oder langsam ins Wasser gehen.