SWR3-Problem: Unser Laden ist auf’m Berg! Kein Hügel. BERG. Beim normalen Drahtesel (#schwitz) ist die Ankunfts-Dusche also programmiert. Diese zehn Minuten könne man ja wohl länger schlafen, rief ich – und schaffte für den Arbeitsweg folgerichtig so ein Ding mit Motor an. Ergebnis: entspannt UND wohlriechend bei der Arbeit!