Bei den Gehegen ist es wichtig, dass sie einen guten, belüfteten Unterschlupf haben, gerne im Schatten, wenn sie draußen sind. [...] Manchmal kann man denen auch einen Sandplatz machen und den vorher ein bisschen in den Kühlschrank stellen. Dann wird das schön kalt und dann gehen die auch manchmal ganz gerne in den Sandplatz rein.[...] Ansonsten einen kühlen Raum, einen Kellerraum, nutzen. Ein Schlafplatz aus Keramik wählen, man kann auch kalte Fliesen mal rein legen. Die kann man vorher auch in den Kühlschrank legen. Man kann auch mal nasse Fliesen reinlegen. Das mögen die auch ganz gerne.