bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Schon wieder sind Facebook-Kontodaten ungeschützt im Netz aufgetaucht. Auch wenn die Antwort unangenehm sein kann, jeder sollte sich mal fragen: Was würde von mir weitergegeben werden, wenn jemand an meine Facebook-Daten kommt? Dazu braucht man in den Einstellungen nur zwei Bereiche prüfen.