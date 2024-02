bei Facebook posten

Während in Deutschland bei Autokennzeichen mancher Städte zufällig was Lustiges rauskommen kann, dürfen Autofahrer in Hongkong fast jedes Wort, jeden Namen oder Abkürzungen als offizielles Kennzeichen verwenden. Allerdings ist der Spaß teuer!