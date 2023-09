per E-Mail teilen

Was haben Taylor Swift und SWR3Land gemeinsam? Ohne Kaffee am Morgen gehts einfach nicht! Und weil wir's fühlen, verlosen wir Kaffee für ein ganzes Jahr und das dazu passende Kaffee-System!

Hier anmelden und gewinnen!

So könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen

Wir sind im SWR3 Musik-September und schauen gemeinsam mit euch auf die Stars, die wir alle für ihre Musik so feiern! Passend dazu verlosen wir Kaffee für ein ganzes Jahr und das dazu passende Kaffee-System! So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen:



Vom 21. bis 29.9. feiern wir im Radio in jeder Morningshow einen anderen Star und ihr habt von 5 bis 10 Uhr stündlich die Chance zu gewinnen.

Alles, was ihr tun müsst, ist anrufen: Greift zum Hörer, sobald ihr einen Song des „Stars des Morgens“ hört! Die Telefonnummer 01802 – 929 100 (pro Anruf 6 Cent) also am besten schonmal unter den Favoriten speichern. ❤

Wer ist der Star des Morgens? Hier gibt's heiße Tipps!

Aber nicht nur dort könnt ihr gewinnen: Auch hier auf SWR3.de könnt ihr euch eines von sechs Sets sichern. Einfach unten ins Formular eintragen – wir drücken die Daumen! Und weil es so schön ist, gibts auch auf unserem Instagram-Account die Chance auf eines von sechs Kaffeesets! Alle Infos findet ihr hier im Artikel.

Die Zeit läuft: Bis 1. Oktober könnt ihr euch hier anmelden und mit etwas Glück eines der begehrten Kaffeesets gewinnen!

Vorname Name Straße und Hausnummer PLZ Wohnort E-Mail Handy- bzw. Telefonnummer Geburtsdatum Zum Beispiel: 31 3 1980 Tag Monat Jahr Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. Zum SWR3-Newsletter anmelden Teilnehmen

Auch auf Instagram habt ihr die Möglichkeit, euren persönlichen Wachmacher und Nachschub für ein ganzes Jahr zu gewinnen! Kommentiert dort bis 1. Oktober, wie viele Kaffeetassen sich in diesem Bild versteckt haben und mit etwas Glück kommt ihr bald schon wacher in den Tag!

Kaffeekapseln waren gestern! Die „Kaffeebälle“ bringen das Ganze auf ein neues, nachhaltiges Level, denn die neue Kapsel-Form kommt ganz ohne Alu- und Plastik-Müll aus. Aber Achtung, vielleicht nicht im Süßigkeitenfach lagern: Die neuen Kugeln sehen so stylish aus, dass man sie glatt mit Mozartkugeln verwechseln könnte. Sascha Zeus aus der SWR3-Morningshow hat da so seine Erfahrungen gemacht...

Ihr wollt die Tests von Sascha Zeus nicht mehr verpassen? Dann hört hier rein!

Jeden Morgen steht ein anderer Star im Rampenlicht der SWR3 Morningshow. Hört ihr einen Song dieses Stars, heißt es schnell sein! Die Songs verraten wir natürlich noch nicht, hier gibt es aber schonmal die Namen der Stars:

Immer das perfekte Leben, top gestyled und bereit für die großen Bühnen? Nein. Selbst die größten Stars sind auch nur Menschen mit den ganz normalen Problemen. Morgens aus dem Bett kommen zum Beispiel, wenn der Auftritt abends anstrengend war (das ist ja auch eine Form von Spätschicht). Trotz aller Detox-Kuren, Beauty-Retreats und Co. brauchen deshalb auch sie morgens einfach mal nen Kaffee, um wachzuwerden und in den Tag zu finden. Wie das aussehen kann, verraten wir hier:

Solltet ihr in die Lage kommen, Taylor Swift einen Kaffee auszugeben, könnt ihr mit einem fettarmen Karamell-Latte auf jeden Fall punkten:

Fettarme Latte Macchiatos mit Karamell sind etwas, was mich täglich begeistert. Wenn ich nur eine Person finden könnte, bei der ich mich genauso fühle, wie ich mich bei meinem Kaffee fühle, dann wäre ich wohl in einer zufriedenstellenden Beziehung.

Ihr seht: Der Latte liegt echt hoch (Sorry, der Gag musste sein).

Seine Tochter habe ihm schlechte Angewohnheiten abtrainiert: Zu viel Alkohol und fettiges Essen sind für Ed Sheeran Geschichte. Im SWR3-Interview hat er verraten, wie seine Morgenroutine aussieht: Der Morgen-Kaffee muss unbedingt sein – ansonsten gibts nur Wasser.

In „Cold Coffee“ könnte sich ein Hinweis verstecken, wie Ed seinen Kaffee gerne trinkt: Wir tippen auf Cold Brew Coffee!

Zurzeit macht der Star aber eine Ausnahme: In den USA hat er gemeinsam mit einer Café-Kette an einem eigenen Getränk gebastelt. Herausgekommen ist dabei der „Pumpkin Spiced Latte“ – Kaffee mit Kürbisnote.

Latte macchiato scheint eine gute Basis für leckeren Kaffee zu sein – wie Taylor Swift greift da auch Dua Lipa gerne zu. Sie steht auf „Maple Hot Latte“ – und den auch nur aus ihrem Lieblingscafé in New York, wie sie in der Vogue erzählt. Mit Ahornsirup ist die Sängerin auch eher süß unterwegs.

Klassisch und pur oder gepimpt für den extra Kick: Wie trinkt ihr euren Kaffee am liebsten? Verratet es uns in den Kommentaren! ⬇

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um CoffeeB Kaffeemaschinen und Gutscheine für Coffee Balls von Coffee B, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Eine CoffeeB Kaffeemaschine (schwarz oder weiß) inkl. zwölf 50 EURO-Edeka-Gutscheine einlösbar in teilnehmenden Edeka-Märkten beispielsweise für Coffee Balls von Coffee B.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an der Gewinn-Aktion ist 18 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels auf www.SWR3.de

Vom 19.9. 5 Uhr bis 1.10.2023 23:59 Uhr könnt ihr euch hier auf swr3.de in das Formular eintragen und habt die Chance auf eine von sechs Kaffeemaschinen inklusive einem Jahresabo für die passenden Kaffeebälle von Coffee B. Unter allen Gewinnspiel-Teilnehmern, die sich in diesem Zeitfenster registriert haben, verlosen wir den Gewinn. Die Gewinner werden am Folgetag per Mail kontaktiert.

Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 3 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Durchführung des Gewinnspiels bei Instagram

Ab dem 19. September 2023 (06:00 Uhr) bis zum 1. Oktober ( 23:59 Uhr) werden insgesamt sechs Kaffeemaschinen von Coffee B inkl. jeweils einem Jahresabo für die passenden Kaffeebälle auf dem SWR3-Instagram-Kanal verlost.

Dazu müssen in einem Wimmelbild auf Instagram Begriffe rund um Kaffee gefunden und in die Kommentare geschrieben werden. Unter allen vollständigen, richtigen Antworten werden sechs Gewinner bei Instagram ausgelost.

Die Benachrichtigung erfolgt über eine Direktnachricht. Sollten sich die Gewinner nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit von 24 Stunden zurückmelden, verfällt der Gewinn.

Dieses Gewinnspiel wird nicht von Instagram unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Instagram.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Das Gewinnspiel findet am 21. & 22.9.2023 sowie zwischen dem 25.9.2023 und dem 29.9.2023 stündlich zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr im Hörfunk-Programm von SWR3 statt.

Fürs Gewinnspiel registrieren kann man sich, wenn man in diesem Zeitraum einen der speziell mit der Gewinnspielhotline-gekennzeichneten SWR3-Hits im Programm von SWR3 hört und dann schnell auf dieser anruft (Hotline: 01802 929 100 (pro Anruf 6 Cent)).

Der Gewinn wird unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspiel-Teilnehmer:innen, die sich im entsprechenden Zeitfenster registriert haben, verlost. Ob man gewonnen hat, erfährt man am jeweils stündlich zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr im Radio. Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 21.9.2023 und dem 29.9.2023 ca. 12:00 Uhr telefonisch bzw. per Mail kontaktiert.

Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 3 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Anrufliste, sowie ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über ihr/sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Sonstiges

Bei dem Gewinn handelt es sich nicht um vom SWR verantwortete Produkte. Verantwortlicher Hersteller ist die Delica AG, Birsfelden/Schweiz. Die EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG übernimmt entsprechend §§ 434 ff BGB die Gewährleistung der Produkte.

Der SWR ist berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Die Versendung des Gewinns erfolgt durch den Gewinnspender, EDEKA Südwest, frei Haus. Zu diesem Zweck werden die Gewinnernamen und Gewinneradressen an den Gewinnspender und auch an das ausführende Logistikunternehmen weitergegeben.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR, die Delica AG, Birsfelden/Schweiz oder die EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wichtig: Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Geräte ist die EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG, Offenburg