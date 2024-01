In jeder Sprache gibt es eigene Redewendungen. Viele davon sind übersetzt echt witzig. Hier gibt's eine Liste mit kuriosen Redewendungen aus anderen Sprachen und deren Bedeutung!

Redewendungen sind die vielleicht kreativste Möglichkeit, sich in einer Sprache auszudrücken – sie spielen mit Bildern und Vergleichen und sind manchmal genauso absurd wie grandios. Das Tolle: In jeder Sprache gibt es eigene Redewendungen. Die zu übersetzen, kann richtig witzig sein. Und genau das machen wir hier.

Fangen wir an mit einer Redewendung, die von Homer Simpson aus Springfield kommen könnte – tatsächlich kommt sie aber aus dem Italienischen:

1. Kuriose Redewendung in Italien mit Donuts und Löchern

Non tutte le ciambelle escono col buco – wörtlich übersetzt heißt das: Nicht alle Donuts haben ein Loch. Was damit gemeint ist? Diese Redewendung wird auf Italienisch verwendet, um auszudrücken, dass etwas nicht ganz so verläuft, wie man es sich wünscht oder vorgestellt hat. Eine durchaus ausgefallene Redensart, oder?

2. Redewendung in Polen – aber bitte mit Senf!

Musztarda po obiedzie – wörtlich übersetzt: Senf nach dem Essen. Klingt nach einer kuriosen Nachspeise, gemeint ist bei dieser Redewendung aber, dass man etwas nicht mehr ändern kann, was schon passiert ist und sich daher auch nicht mehr damit beschäftigen muss. Es plädiert also quasi zum Blick nach vorn, statt sich auf den Schnee von gestern zu konzentrieren – ja, noch so eine Redewendung.

3. Redewendung in den Niederlanden mit Hühnchen statt Turnschuhen

Als een hoentje ist Niederländisch und heißt wörtlich übersetzt so fit wie ein Hühnchen sein. Im Italienischen gibt es ein Pendant dazu – da ist man allerdings gesund wie ein Fisch, auf Italienisch sano come un pesce. Und ganz genau: Im Deutschen können wir mithalten, da ist man fit wie ein Turnschuh. Eins ist so schräg wie das andere eigentlich, oder?

4. Die Schweden rutschen auf Krabbenbrot

Auf Schwedisch sagen die Menschen glida in på en räkmacka. Wörtlich übersetzt heißt das, auf einem Krabbenbrot angerutscht kommen. Was soll das heißen? Es bedeutet so viel wie stressfrei durchkommen, sich ein einfaches Leben machen. Ist das nicht zauberhaft?

5. Spezielle Redewendung aus Island – Rosinen im Hotdog

Það er rúsínan í pylsuendanum – das kann jetzt keiner von uns aussprechen vermutlich, es ist Isländisch. Aber diese Redewendung ist es wert, in unsere Top 10 zu kommen. Wörtlich übersetzt heißt es: eine Rosine am Ende des Hotdogs. Die Bedeutung dahinter: Gemeint ist, dass etwas Überraschendes eintritt, womit man nicht gerechnet hat. So wenig wie man eben mit einer Rosine auf dem Hotdog rechnet. Klingt genauso komisch wie logisch, oder?

6. Australische skurrile Redewendung mit shit-face

Let's get shit-faced tonight ist eine Redewendung, die in Australien verwendet wird. Wörtlich übersetzt heißt das so grob: Lasst uns heute Nacht ein besch******* Gesicht kriegen. Irgendwie ein netter Ausdruck für das, was damit gemeint ist – nämlich: Lasst uns heute Nacht so richtig saufen. Dass im Laufe des Abends das Gesicht nicht mehr ganz so gut aussieht, liegt nahe. Auf Deutsch könnte man sagen: sich so richtig die Birne wegknallen oder sich die Kante geben.

7. Abenteuerliche Chinesische Redewendung zu Geduld

春雨貴如油。 / 春雨贵如油。oder auch: Chūnyǔ guì rú yóu ist eine chinesische Redewendung. Wörtlich übersetzt: Frühlingsregen ist so kostbar wie Öl. Gemeint ist damit, dass man viel Geduld aufbringen und einen langen Atem haben muss, um ein Ziel zu erreichen. Das mit dem Frühlingsregen klingt irgendwie poetischer und unanstrengender ...

8. In Frankreich haben Hühner Zähne ...

Quand les poules auront des dents sagen die Franzosen. Übersetzt heißt das: Wenn Hühner Zähne hätten ... Was sie mit dieser lustigen Redewendung sagen wollen? Dass etwas sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also so unwahrscheinlich, wie eben, dass Hühner Zähne haben.

9. Witzige Redensart in Ungarn – nicht mein Tisch!

Ez nem az én asztalom sagt man in Ungarn. Wörtlich ins Deutsche übersetzt heißt das: Das ist nicht mein Tisch. Diese Redewendung meint so viel wie Das ist nicht meine Aufgabe. Auf Deutsch würden wir an dieser Stelle vermutlich die Redewendung Das ist nicht mein Bier benutzen.

10. In Brasilien endet alles mit einer Pizza

In Brasilien gibt es die Redewendung terminar em pizza. Wörtlich übersetzt heißt das mit einer Pizza enden. Klingt irgendwie simpel und ist doch tiefsinniger als man es vermuten könnte. Denn dieser geflügelte Ausdruck bedeutet, dass etwas Unrechtes ungesühnt bleibt, dass jemand also letztlich auch mit etwas durchkommt, was ungerecht ist.

Den Ursprung hat diese Redewendung angeblich tatsächlich im Fußball der 60er Jahre – passt doch, im Fußball gewinnt ja bekanntermaßen nicht immer unbedingt diejenige Mannschaft, die es mehr verdient hat.

Bei SWR3 beschäftigen wir uns öfter mit Redewendungen – die sind eben einfach cool! Nach Angaben von Literaturwissenschaftler Rolf-Bernhard Essig gibt es in Deutschland ungefähr 300.000 Redewendungen: „ Im Alltag sind es locker hundert Redewendungen und Sprichwörter, die wir im Durchschnitt verwenden. “ Zur Welt sagt er: „ Man kann die Bedeutung von Redewendungen und Sprichwörtern nach wie vor kaum überschätzen “, es handle sich dabei um „ Alltagsrhetorik, die natürlich oft unbewusst, aber gar nicht so selten mit gutem Gespür “ angewendet wird.

Der Ursprung von Redewendungen kann ganz unterschiedlich sein. Manche kommen noch aus dem Mittelalter, aus der Literatur oder auch aus bestimmten Bereichen wie Handwerk oder Seefahrt. Sie haben sich über die Jahre im Sprachgebrauch etabliert – manche sterben aber mit der Zeit auch aus und es entstehen neue geflügelte Begriffe und Redensarten.

Was ist der Unterschied zwischen Sprichwörtern und Redewendungen? Redewendungen und Sprichwörter sind nicht dasselbe, auch wenn die Begriffe manchmal in einen Topf geworfen werden. So kannst du beides unterscheiden: Sprichwörter sind einprägsame kurze Sätze, die weitläufig bekannt sind. Sie enthalten oft eine Weisheit oder eine Botschaft. Sie sind in sich abgeschlossen und können nicht verändert werden. Beispiel: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

sind einprägsame kurze Sätze, die weitläufig bekannt sind. Sie enthalten oft eine Weisheit oder eine Botschaft. Sie sind in sich abgeschlossen und können nicht verändert werden. Beispiel: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Redewendungen sind metaphorische, also bildlich gemeinte, Zusammensetzungen aus mehreren Wörtern, die sich in der Sprache etabliert haben. Sie können in einen Satz eingebaut und nahc Belieben auch angepasst werden. Beispiel: nur Bahnhof verstehen.

Du willst noch mehr wissen zu Redensarten und Sprichwörtern? In unserer Rubrik Kurze Frage, kurze Antwort, die du vielleicht auch aus dem Radio kennst, haben wir uns schon mit diesen drei deutschen Redewendungen und ihrer Bedeutung und Herkunft genauer befasst:

Dieser Beitrag hier zu widersprüchlichen und scheinbar unlogischen Sätzen in der deutschen Sprache hat SWR3Land zum Beispiel besonders viel Spaß gemacht:

Jede Sprache der Welt hat eigene Redewendungen. Manche davon sind so wunderbar witzig und kurios, dass wir sie direkt auch in unseren Wortschatz aufnehmen wollen, oder? Adobe Stock Drobot Dean