SWR3 Urlaubs-Opening 25 – erlebt Montenegro im Frühling: Was das „verschlafene“ Land zwischen Berge und Adria zu bieten hat und wie du dort einen Urlaub gewinnen kannst, liest du hier!

Radio einschalten und ab dem 13.1.2025 und dem 17.1.2025 habt ihr jeden Morgen in der SWR3 Morningshow zwei Gewinnchancen zwischen 7 und 8 Uhr. Wir beamen euch mit einer Story in den Frühling Montenegros. Danach wollen wir wissen: Ist die Geschichte so wahr oder unwahr? Liegt ihr richtig, gewinnt ihr den Urlaub für euch und eine Begleitperson. Falls nicht, wandern die Tickets in den Jackpot.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Reise ist What A Wonderful World Travel Guide.

Mit SWR3 den ersten Urlaub des Jahres sichern

Längst kein Geheimtipp mehr – drauf und dran Italien den ersten Platz als Mittelmeer-Urlaubsland abzuluchsen. Kein Wunder also, dass das kleine Land am Mittelmeer immer öfter auf die Reise-Bucket-List kommt. Steht Montenegro auch schon bei dir auf der Wunschliste? 😍 Dann kannst du mit uns den ersten Urlaub des Jahres sichern!

Stell dir vor, du stehst an einem glitzernden, türkisfarbenen Wasser, umgeben von majestätischen Bergen, die sich stolz gegen einen strahlend blauen Himmel erheben. Du liegst auf einer Liege am Strand zwischen zwei Palmen und einem Kaltgetränk in der Hand, hast den Salzgeruch in der Nase, das Wellenrauschen in den Ohren und kannst mal so richtig die Seele baumeln lassen.

Norwegische Fjorde machen Mittelmeer-Urlaub (oder so ähnlich): Die Bucht von Kotor. Wer bekommt da nicht Lust auf Urlaub? 😍 IMAGO Zoonar/Chun Ju Wu

Und jetzt stell dir vor: Das Ganze ist nur ein Gewinnspielformular (und ein bisschen Glück) von der Realität entfernt. Noch nicht überzeugt? Na gut. Hier kommt ein weiterer Grund, warum du Montenegro besuchen solltest. Denn: Montenegro hat nicht nur landschaftlich viel zu bieten ...

Selbst eingefleischte Hundeliebhaber könnten hier ihre oftmals lautstark kundgetane Abneigung gegenüber Katzen verlieren. Denn die zahlreichen Mini-Tiger gehören längst zum wunderschönen und gepflegten Stadtbild von Kotor, wie auch die mittelalterlichen Häuser und die salzige Meeresluft!

Für das Wohlergehen der felligen Racker sorgen nicht nur die zahlreichen Trink- und Essmöglichkeiten in der Stadt, sondern auch die Fürsorge der Bewohner von Kotor. So gibt es zum Beispiel einen Pfand-Automaten, der statt Geld Katzenfutter ausgibt.

Was übrigens den Montenegrinern klischeehaft nachgesagt wird, ist bei den handtaschengroßen Löwen tatsächlich der Fall: Selten sieht man eine Katze lange Distanzen laufen oder gar rennen. Stattdessen üben sie sich im gepflegten Faulenzen und Rumliegen. Auf, unter, neben und in den alten Gemäuern von Kotor – was für ein Leben.

Und jetzt kommt das Beste: Du hast die Chance, das alles selbst zu erleben! Wir verlosen eine unvergessliche Reise nach Montenegro, bei der du die atemberaubende Natur, den Mittelmeer-Charme und die reiche Kulinarik hautnah erleben (und erschmecken) kannst.

Egal, ob du die Küstenstadt Kotor mit ihren beeindruckenden Fjorden erkunden, die Berglandschaften des Lovćen-Nationalparks sehen oder einfach nur am Strand entspannen und ein gutes Buch lesen möchtest – diese Reise wird unvergesslich.

Auch der SWR3 Elch darf mal Urlaub machen – zum Beispiel am Strand in Montenegro (mit Cocktail und Sonnenschein versteht sich ☀). SWR

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Urlaubs-Opening 25 – erlebt Montenegro im Frühling“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Eine fünftägige Reise nach Montenegro voraussichtlich im Zeitraum zwischen dem 23.5.2025 und dem 30.5.2025. Flüge in der Economy Class von Deutschland nach Montenegro und zurück. Zwei Übernachtungen (jeweils in Doppelzimmern inkl. Frühstück) im Hotel Palma in Tivat und zwei Übernachtungen (jeweils in Doppelzimmern inkl. Frühstück) im Hotel Palmon Bay in Igalo. Teilweise weitere Verpflegung und Getränke, Transfers vom Flughafen zu den Hotels und zurück. Transporte am Reiseziel und ein organisiertes Vor-Ort-Programm (wetterabhängig). Änderungen im Reise- und Programmablauf bleiben ausdrücklich vorbehalten. Der genaue Reisezeitraum und der Abflug-Ankunftsflughafen in Deutschland wird den Gewinner:innen bis Mitte Februar 2025 mitgeteilt.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Kinder unter 6 Jahren können leider nicht an der Reise teilnehmen. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren können, als Begleitperson der Gewinnerin/des Gewinners, an der Reise teilnehmen, sofern die Gewinnerin/der Gewinner für sie eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4 JuSchG) ist. Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren können, als Begleitperson der Gewinnerin/des Gewinners, an der Reise teilnehmen, sofern die schriftliche Zustimmung der Personensorgeberechtigten oder Erziehungsbeauftragten vorliegt.

Jede/jeder Teilnehmer:in an der Reise muss, entsprechend ihrer/seiner Staatsangehörigkeit, im Besitz eines, für die Reise gültigen Reisedokumentes und ggf. eines Visums sein.

Für die Buchung der Reise müssen, im Falle eines Gewinns, die Kopien der Reisedokumente (ggfs. der Aufenthaltstitel / Visa) und die, von jeder/jedem Reisenden eigenhändig ausgefüllten und unterschriebenen, Teilnahmebogen bis spätestens 24 Stunden nach dem Gewinn als PDF-Dokument an SWR3 geschickt werden.

Die Ein- bzw. Ausreise nach/aus Montenegro erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der jeweiligen Behörden. SWR3 und What a Wonderful World Travel Guide übernehmen keine Haftung, falls die entsprechenden Einwanderungsbehörden die Ein- bzw. Ausreise der Reise-Teilnehmer ablehnen sollten.

Die Reise ist für Mobilitätseingeschränkte leider nicht geeignet. Die Teilnahme an der Gewinnerreise erfordert, aufgrund des Programmablaufs eine gute körperliche Konstitution. Die Reiseteilnehmerin/der Reiseteilnehmer muss versichern können, dass sie/er für die Reise reisefähig ist und ihr/ihm keine gesundheitlichen Einschränkungen bekannt sind, die sie/ihn an der Teilnahme an der Reise hindern würden. Für die Einhaltung etwaiger für die Durchführung der Reise wichtiger Gesundheitsbestimmungen oder für sonstige gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen ist die/der Teilnehmende selbst verantwortlich.

Schwangere können leider nicht an der Reise und deshalb nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wegen der Einzelheiten zu Einreise-, Sicherheits-, Zollbestimmungen sowie eventuell zu treffender Vorsichtsmaßnahmen im Vorfeld der Reise (z.B. Impfungen) wird den Reiseteilnehmenden empfohlen, sich insbesondere auf der Website des Auswärtigen Amtes zu informieren (http://www.auswaertiges-amt.de).

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Für das Radio-Gewinnspiel kann man sich vom 7.1.2025 bis 17.1.2025, 7:45 Uhr auf www.SWR3.de registrieren.

Die Spielrunden finden zwischen dem 13.1.2025 und dem 17.1.2025 jeweils stündlich zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr im Radio statt. Die Teilnehmer:innen an den Spielrunden werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost.

In der Spielrunde bekommt die/der Spielrundenteilnehmende eine Geschichte über Montenegro vorgespielt. Die/der Teilnehmer:in muss erraten, ob die Geschichte wahr oder unwahr ist. Liegt die/der Teilnehmende richtig, gewinnt sie/er die Reise.

Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 13.1.2025 und dem 17.1.2025 ca. 11:00 Uhr per Mail über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme entsprechend zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Durchführung des Gewinnspiels auf Instagram

Das Gewinnspiel bei Instagram findet von 10.1.2025, 06:00 Uhr bis 17.1.2025, 08:00 Uhr statt. Sagt uns in den Kommentaren, in welchem Land der Elch einen Cocktail schlürft! Unter allen Kommentaren mit der richtigen Lösung verlosen wir eine Gewinnerreise nach Montenegro für zwei Personen.

Das Gewinnspiel wird nicht von Instagram unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Instagram.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Die/der Gewinner:in werden per DM bei Instagram benachrichtigt. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme entsprechend zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt.

Durchführung des Gewinnspiels im Whatsapp-Kanal von SWR3

Wer den SWR3 Whatsapp-Kanal abonniert hat, kann sich für das Whatsapp-Gewinnspiel registrieren. Unter allen Teilnehmenden wird eine Gewinnerreise nach Montenegro für zwei Personen verlost.

Der Link wird in den Whatsapp-Kanal gepostet. Teilnahmeschluss ist der 17.1.2025 (08:00 Uhr).

Die Gewinnpakete werden unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmern verlost. Die Gewinner:innen werden per Mail informiert.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme entsprechend zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt.

Hinweise zum Gewinn

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über ihr/sein Alter getäuscht haben und im Radio als Gewinner:in genannt worden sein bzw. eine Gewinnbenachrichtigung erhalten haben, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Die Gewinnerreise kann nur zu dem von What a Wonderful World Travel Guide festgelegten Zeitpunkt eingebucht und angetreten werden.

Sollte die Reise zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht eingebucht und angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen der Reisepakete oder Zubuchungen zusätzlicher Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Der Reiseteilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass er während der Reise über ausreichende Geldmittel verfügt. Er sollte im Besitz einer international gültigen und gängigen Kreditkarte sein und in der Lage sein, Lebenshaltungskosten und Zusatzausgaben während der Reise aus eigenen Mitteln bestreiten zu können.

Sonstiges

Für die Teilnahme an der Reise gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen, die von den Reiseteilnehmern unterzeichnet werden müssen.

Die An- und Abreise zum/vom Abflugs- und Ankunfts-Flughafen wird vom Reiseteilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Jede/r Teilnehmende erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des Teilnehmenden und der Begleitperson an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt den Namen und den Wohnort des Teilnehmenden und der Begleitperson, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Eine darüber hinaus gehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder What a Wonderful World Travel Guide zu.

Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern die Reise aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf der Reise Änderungen erfährt, werden wir die Gewinner informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Spender der Gewinnerreise ist What a Wonderful World Travel Guide