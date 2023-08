„Das Vortor zur Hölle“, oder die „hässlichste Stadt in Baden-Württemberg“ – die Stadt Pforzheim trägt viele dieser inoffiziellen Titel. Ein kleiner Kreis aus der SWR3-Redaktion findet aber: Ganz so ist es nicht.

In Umfragen steigt die Stadt immer wieder auf den Thron der „hässlichsten“ in Deutschland, Sängerin Nina Chuba sagte bei einem Besuch: „Sieht aus wie ein Gefängnis!“ . Die Rede ist von Pforzheim, einer Stadt in Baden-Württemberg, zwischen Karlsruhe und Stuttgart – auf der badischen Seite an der Grenze zu Württemberg. Und: Direkt am bekannten Stau-Hotspot an der A8. Pforzheim wird auch Goldstadt genannt, hat etwa 125.000 Einwohner – und einen verdammt schlechten Ruf. Zu recht?

Warum sieht Pforzheim aus, wie es aussieht? Pforzheim ist keine Stadt mit mittelalterlicher Altstadt – der Grund dafür sind 22 Minuten am 23. Februar 1945. In dieser Zeit wurde Pforzheim durch einen britischen Luftangriff fast vollständig zerstört. Nach Angaben der Stadt Pforzheim warf die britische Royal Air Force Bomben mit einem Gesamtgewicht von über 1.500 Tonnen über der Stadt ab. Daraus entwickelte sich in den engen Gassen der Stadt ein Feuersturm, der viele Stunden wütete. Etwa 18.000 Menschen starben dabei. Augenzeugen berichteten, dass die Rauchsäule über der Stadt noch weit im Umland sichtbar gewesen sei. Die Stadt schreibt dazu: „Damit war der Angriff in Relation zur Einwohnerzahl bzw. bebauten Fläche einer der verheerendsten auf eine deutsche Stadt im Zweiten Weltkrieg.“ Pforzheim war als „Goldstadt“ berühmt für seine Schmuckindustrie – die wurde während des Kriegs auf die Produktion von Zündern und Munition umgestellt. Das machte Pforzheim zu einem militär-strategischen Ziel. Bis heute wird in Pforzheim jedes Jahr an diesem Tag den Opfern gedacht. Der Gedenktag wird aber auch von Rechtsextremen instrumentalisiert, immer wieder kommt es deshalb an diesem Tag auch zu Ausschreitungen. 40 Jahre hat es nach Angaben der Stadt gedauert, um die Schäden komplett zu beseitigen. 1.650.000 m³ Schutt aus der Stadt wurden auf den so genannten Wallberg aufgeschüttet. Heute ist er ein Wahrzeichen Pforzheims – er ist gleichzeitig Aussichtspunkt und Mahnmal.

Pforzheim „Vor 1945“ – diese Schilder finden sich in der Stadt an vielen Stellen. Dahinter steckt eine Aktion, die die Geschichte der Stadt vermitteln soll. Sie weist aber gleichzeitig auf das Trauma durch den Zweiten Weltkrieg hin.

Zugegeben: Diese Stadt sah mal anders aus und sie gehört jetzt auch nicht mehr zu denen, deren Charme die Menschen nach den ersten Schritten über die Stadtgrenzen direkt packt. Aber: Sie wird dem negativen Ruf nicht gerecht und hat auch ihre wirklich schönen Ecken – finden zumindest diese SWR3-Redakteurinnen:

SWR3-Redakteurin Jessica Brandt: Was mich mit Pforzheim verbindet Meine Eltern haben in der Nordstadt gewohnt. Dann kam ich auf die Welt und wenige Jahre später zog es meine Eltern aufs Land – nach Kieselbronn. Nach der Grundschule hieß es: Busfahren – und zwar jeden Tag – zum Reuchlin-Gymnasium. Fürs Studium ging es nach Erfurt. Heute wohne ich in Karlsruhe und besuche die Familie in Pforzheim und Umgebung. SWR3-SEO-Redakteurin Jessica Brandt

Eines meiner ersten Konzerte habe ich dort erlebt. Es war irgendeine alternative Band, deren Namen ich leider nicht mehr weiß. Aber woran ich mich sehr gut erinnere: An den Abend, an die Menschen, mit denen ich dort war und an die Location. Das Kupferdächle liegt fast schon idyllisch am Rande von Pforzheim an der Enz und lädt regelmäßig junge Menschen ein, Kunst, Kultur und Musik kennenzulernen.

Mit DEM Getränk schlechthin: KiBa (Kirsch-Bananen-Saft) konnte man auch ganz ohne Alkohol einen wunderbaren Abend verbringen. In lauen Sommernächten lud der angrenzende Park dazu ein, dort mit Freunden zu sitzen und ist in meiner Erinnerung an Pforzheim fest verankert.

Das Kupferdächle bietet für jugendliche und junge Menschen noch mehr Raum der kreativen Entfaltung: Foto- oder Theatergruppen laden zum Mitmachen ein und zeigen bei Ausstellungen oder Veranstaltungen, wie kreativ Pforzheims junge Generation ist.

SWR3-Redakteurin Corinne Schwager: Was mich mit Pforzheim verbindet Ich bin in Pforzheim geboren und in der Nähe im schönen Kieselbronn aufgewachsen. Später war ich dann auf dem Gymnasium in Pforzheim und bin mit dem Bus gependelt. Für mein Studium bin ich weggezogen – nach Stuttgart. Heute gehe ich in und um Pforzheim hauptsächlich meine Familie und Freunde besuchen, die dort noch wohnen. SWR3-Redakteurin Corinne-Schwager

Mit dem Enzauenpark verbinde ich von klein auf viele Erlebnisse. Als Kind insbesondere die Besuche auf dem Wasserspielplatz. Später dann habe ich vor allem viele EM- und WM-Fußballspiele beim Public Viewing im Biergarten – übrigens dem größten in der Umgebung – gesehen.

Neben der Funktion als Veranstaltungslocation oder als Ausflugsziel mit Kindern ist der Park einfach wunderschön, um mit Freunden oder der Familie an der Enz zu spazieren, mit dem Rad zu fahren oder auch allein mit einem guten Buch zu entspannen.

Der Enzauenpark liegt am Stadtrand von Pforzheim. Direkt am Parkausgang befindet sich außerdem der Gasometer, ein alter Gasspeicher, der heute unter Denkmalschutz steht. Innen gibt es heute immer wechselnde 360-Grad-Ausstellungen.

SWR3-Redakteurin Vanessa Valkovic: Was mich mit Pforzheim verbindet Ich wurde in der Nähe von Bühl (am Fuße des Schwarzwalds) geboren, habe in Bamberg studiert (die Altstadt ist Unesco-Weltkulturerbe), in München gearbeitet (Münchnerinnen und Münchner sind der Überzeugung: „Wir leben in der schönsten Stadt!“), bin dann beruflich bedingt kurzzeitig zurück in die Heimat und jetzt … lebe ich seit Anfang 2022 in Pforzheim. Einfach, weil es für mich privat die beste Lösung war und zugegeben: Ich war erst ziemlich skeptisch. Denn von allen Orten, an denen ich bisher länger gelebt habe, habe ich über keinen so viel Negatives gehört wie über Pforzheim. Aber inzwischen entdecke ich immer mehr schöne Ecken und finde: Pforzheim hat seinen Ruf nicht verdient. SWR3-Redakteurin Vanessa Valkovic

Einer meiner Lieblingsorte in Pforzheim ist der Wallberg, auch Monte Scherbelino genannt. Von dort gibt es in alle Richtungen eine wunderschöne Aussicht über die ganze Stadt. Der Wallberg war bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eine Erhöhung – allerdings mit 378 Metern kleiner. Die Trümmer der zerstörten Stadt wurden dort aufgetürmt, insgesamt sollen es 1.650.000 m³ Schutt gewesen sein. Nach Angaben der Stadt Pforzheim wuchs der Berg dadurch um 40 Meter.

In der Mitte des Wallbergs wurden Gedenktafeln auf hohen Pfeilern angebracht – sie zeigen die Stadt vor und nach dem Krieg und sind damit ein Mahnmal für den Frieden. Das macht diesen Ort für mich so besonders: Ich finde ihn wunderschön, auch wenn er aus etwas Furchtbarem entstanden ist. Und er erinnert daran, wie wertvoll Frieden ist.

Was ist euer Lieblingsort in Pforzheim? Wohnt ihr auch in einer Stadt, die keinen guten Ruf hat? Schreibt es uns in die Kommentare!