Bei der Mehrzahl im Deutschen gibt es ein paar besonders komplizierte Formen, die viele Menschen falsch machen. Machst du sie richtig? Teste dich in unserem Plural-Quiz!

Die deutsche Sprache ist so wunderbar! Vor allem dann, wenn wir gemeinsam mit euch im Radio so richtig ins Rätseln kommen. So war es auch im SWR3-Sommerradio mit Sebastian Müller und Kimon Schanze, als sie mit euch über besonders schwierige Plural-Formen im Deutschen gesprochen haben – und teilweise selbst nicht so genau wussten, was jetzt eigentlich die korrekte Form ist.

Plural im Radio: Mehrzahl rätseln bei SWR3

Was ist der Plural von Wasser, von Milch oder von Plural? Wird die „Oma“ in der Mehrzahl zu „Omen“ und das „Kinn“ zum „Doppel-Kinn? Hört euch die schönsten Momente aus dem Radio an – oder springt hier direkt zum Quiz.

Radio mit Sebastian Müller 25.8.2023 Best-Of Plural – die schönsten Mehrzahl-Formen im Deutschen Dauer 9:35 min Best-Of Plural – die schönsten Mehrzahl-Formen im Deutschen, bei SWR3-Moderator Sebastian Müller im Radio.

Danke, dass so viele von euch mitgemacht und mit uns im Radio diskutiert haben! Wir freuen uns immer, wenn ihr euch ins Studio meldet und hatten einen großen Spaß mit euch!

Mehrzahl im Deutschen – so bildet ihr den Plural richtig!

Wie so oft im Deutschen, gibt es nicht eine einfache Sprachregel, die sich immer anwenden lässt – sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Plural zu bilden. Das hier sind die verschiedenen Formen, die in der deutschen Sprache möglich sind, um die Mehrzahl anzuzeigen. Mit dabei ist auch eine Kategorie mit Ausnahmen – das sind meist Wörter, die ursprünglich aus einer anderen Sprache stammen (beispielsweise „Lexikon“ aus dem Griechischen) und völlig anders gebildet werden als wir das erwarten:

Plural-Endung Beispielwörter -e Elch – Elche, Tag – Tage, Schuh – Schuhe -(e)n Zeit – Zeiten, Moderator – Moderatoren, Frau – Frauen -er Bild – Bilder, Buch – Bücher, Lied – Lieder -s Radio – Radios, Foto – Fotos, Restaurant – Restaurants -Ø* Computer – Computer, Vogel – Vögel, Mädchen – Mädchen Ausnahmen Lexikon – Lexika, Oktopus – Oktopoden (oder: Oktopusse)

*Klugscheißerwissen: Das Symbol Ø bezeichnen Sprachwissenschaftler als Null-Morphem. Es markiert vereinfacht gesagt den Plural, ohne dass Buchstaben hinzugefügt werden. Das Zeichen ist also grammatisch vorhanden, es macht ja aus dem Singular den Plural – aber ohne sichtbar zu sein. Wörter, die mit einem Nullmorphem zum Plural werden, sehen entweder komplett identisch aus wie der Singular („das Mädchen“ und „die Mädchen“) oder sie haben maximal einen Vokal mitten im Wort, der zum Umlaut wird – also wie bei „Vögel“. Hier wird das „o“ der ersten Silbe zum „ö“.

Wer Deutsch neu lernen muss, hat also einiges vor sich. Aber auch Muttersprachler stehen bei so mancher Plural-Bildung erstmal auf dem Schlauch. Denn es gibt besonders schwierige Fälle, die wir wohl im Alltag nicht ganz so oft benutzen und die wahrscheinlich viele von uns auch nicht auf Anhieb draufhaben. Umso mehr Spaß macht es, zu rätseln, welches die richtige Form ist. Was ist zum Beispiel die Mehrzahl von Oktopus, von Lexikon und von Weltall? Übrigens: Für manche Wörter in unserem Quiz gibt es mehrere Pluralformen – bei uns ist aber nur eine Auswahl richtig. Los geht's!

Quiz zu Vergangenheitsformen – backte oder buk?

Ihr wollt noch eine Runde rätseln? Dann haben wir hier noch eine Empfehlung: Testet euch doch mal in unseren Quiz zu Vergangenheitsformen in der deutschen Sprache:

Rechtschreib-Quiz: Hier gibt's noch eine Deutsch-Challenge!

Buchstaben-Suppe gibt's bei euch schon zum Frühstück? Dann haben wir hier noch einen Test – und zwar zu typischen Rechtschreibfehlern, die wir in der deutschen Sprache öfter mal machen. Stellt unter Beweis, dass ihr es draufhabt!

Eselsbrücken für die deutsche Rechtschreibung

Wenn ihr Spaß habt an der deutschen Sprache, dann haben wir hier noch etwas für euch: Die schönsten Eselsbrücken für Rechtschreibung und Grammatik – weil man immer noch was dazulernen kann:

Wir sind interessiert an eurem Feedback! Bei SWR3 arbeiten wir jeden Tag daran, die besten Themen für euch zu finden. Deshalb sind eure Rückmeldungen für uns besonders wichtig. Hier voten: