Urinstinkt ist der Klassiker – dieses Wort lesen viele erstmal falsch. Hier klären wir, warum das so ist. Und du kannst dich mit weiteren verwirrenden deutschen Wörtern testen!

Die deutsche Sprache hat definitiv einen Preis dafür verdient, dass sie uns so wunderbar unterhält! Egal ob bei seltenen Pluralformen oder Sätzen, die durch Kommas plötzlich komplett die Bedeutung verändern – wir haben hier mit euch immer wieder einen riesen Sprach-Spaß!

Und auch diesmal könnte es lustig werden. Wir haben hier tolle Wörter gesammelt, die die meisten von uns vermutlich erst einmal falsch lesen werden – die du also wahrscheinlich auch beim ersten Mal Lesen nicht richtig verstehst. Oder doch? Legen wir gleich mit unserem kleinen Test los!

Wenn du spicken willst: Die Auflösungen findest du übrigens hier unten.

Urinstinkt Altbaucharme Hoffensterchen Rohrohrzucker Baumentaster Gehwegschäden Staubecken Musikerleben Brathering Nachtruhe Kreischorverband Duschlampe Nudelauflauf Nachteilzug Torflaute

Und hier kommen die Lösungen für die verwirrenden Wörter:

Ur-instinkt Altbau-charme Hof-fensterchen Roh-rohr-zucker Baum-entaster Gehweg-schäden Stau-becken Musiker-leben Brat-hering Nacht-ruhe Kreis-chor-verband Dusch-lampe Nudel-auflauf Nacht-eilzug Tor-flaute

Hast du weitere Beispiele für Wörter, die beim ersten Mal Lesen eher schiefgehen? Dann her damit! Wir freuen uns, wenn du die Liste mit uns erweiterst! Schreib uns einfach hier in die Kommentare!

Aber woran liegt das eigentlich, dass wir bei manchen Wörtern so stolpern, wenn wir sie das erste Mal lesen? Um das zu verstehen, können wir mal kurz abbiegen und einen anderen Test anschauen:

Buchstabensalat – das Gehirn sucht nach bekannten Mustern

Du knesnt vielliehct dsa Phänoemn, dsas wir Txete lseen knöenn, acuh wnen Bchutsbaen vretauhsct snid. Der Grund dafür: Das Gehirn liest nicht jedes Mal jeden einzelnen Buchstaben, sondern versucht sich an Bekanntes zu erinnern und Muster wiederzuerkennen.

Irgendwo hast du die Wörter, die in dem Satz stecken, bestimmt schon gelesen, das Gehirn erinnert sich daran und schafft es, sie wiederzuerkennen, auch wenn sie eigentlich nicht korrekt geschrieben sind. Das ist mit ein Grund, warum Buchstabendreher selten dazu führen, dass ein Text total unverständlich sind. Deshalb können wir auch relativ schnell lesen – und werden immer schneller, je öfter wir lesen. Dem Gehirn genügt es also meistens, dass Wörter ...

die richtigen Buchstaben enthalten,

enthalten, die richtige Buchstabenzahl haben

haben und mit dem korrekten Buchstaben anfangen

und enden.

Den Rest denkt es sich dann quasi dazu. Mit dem Phänomen haben sich Forscher schon eingehend beschäftigt.

Und weil es so viel Spaß macht, hier ein SWR3-Buchstabenmixer – gebt einfach einen Text ein und guckt mal, was dabei rauskommt:

Das Gehirn erkennt Wörter wieder und folgt der falschen Fährte

Zurück zu den zusammengesetzten Wörtern, bei denen wir verrutschen. Ähnlich funktioniert es nämlich auch hier: Das Gehirn bemüht sich wieder, Bestandteile und Muster zu finden, die ihm bekannt sind – und pickt sich die sofort raus.

Urin kennt das Gehirn wahrscheinlich und springt sofort darauf an, stinkt ebenfalls. Das Gehirn sagt sich „ yes, kenn ich, nehm ich “ und erst im Verlauf des Lesens wird klar „ ups, da war ich zu schnell, da stimmt etwas nicht beim Urinstinkt. “

Wenn ein Wort also mehrere Teile enthält, die es aus einem anderen Zusammenhang wiedererkennt, wirft einen das beim Lesen schnell aus der Bahn.

SWR3Land ist so kreativ! Danke an alle, die bereits weitere Ideen an uns geschickt haben! Daraus ist auch schon eine Community-Edition geworden:

Hast du weitere Beispiele für verwirrende Wörter, die die meisten Menschen erst einmal falsch lesen? Dann schreibe uns doch gern in die Kommentare! Wir freuen uns und ergänzen unsere Liste gern immer weiter!