Laut und langsam lesen Jetzt bitte nicht mit den Augen rollen! Lautes und langsames Lesen von Texten hat erstaunliche Effekte: Unstimmigkeiten fallen euch so sehr schnell auf, zum Beispiel, wenn ihr eine Redewendung oder einen Begriff falsch verwendet habt.

Checkliste anlegen

Kennt ihr das? Manche Wörter schreibt man einfach immer wieder falsch. Wenn ihr wisst, dass ihr gewisse Begriffe öfters falsch schreibt, legt euch doch am besten eine Checkliste an und kontrolliert am Ende jedes Textes, ob ihr eines oder mehrere eurer „Fehlerwörter“ (korrekt) verwendet habt.