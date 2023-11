Wer macht eigentlich die Sprache?

Sprache fällt nicht einfach so vom Himmel, sie entwickelt sich. Und zwar so, dass sie eine bestimmte Aufgabe erfüllt: dass wir miteinander kommunizieren können. Das klingt erstmal ziemlich simpel, ist aber ein ganz wichtiges Grundprinzip: Sprecher wollen gern mit möglichst wenig Aufwand etwas ausdrücken, Rezipienten – also diejenigen, die lesen oder zuhören – sollen es aber trotzdem möglichst eindeutig verstehen. In der Sprachwissenschaft geht man davon aus, dass dieses Aushandeln dazu führt, dass Menschen sich im Laufe der Zeit eine gemeinsame Sprache erarbeiten und sich auf bestimmte Regeln einigen.