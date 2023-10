Wo kommen die vielen Wanzen her? Sind sie gefährlich? Und gibt es Hausmittel gegen Stinkwanzen, um sie zu bekämpfen? Hier Wanzen-Wissen checken!

7 Dinge, die du über Stinkwanzen wissen solltest

1. Stinkwanzen sind nicht gefährlich

Sie mögen vielleicht so aussehen, aber Stinkwanzen sind nicht gefährlich. Auch wenn sie es nicht unbedingt in die Liste der putzigsten Tierchen ever schaffen und es nach unserer Recherche auch keine instagramable Vorbilder mit einem eigenen coolen Influencer-Kanal gibt, sind sie harmlos. Wer also kein Problem mit den krabbeligen Mitbewohnern hat, kann sie getrost in der Wohnung rumflitzen lassen und muss sich keine Sorgen machen.

Bettwanzen und Stinkwanzen: Nicht verwechseln! Nicht zu verwechseln sind übrigens Stinkwanzen und Bettwanzen. Letztere können Krankheiten übertragen und damit dem Menschen tatsächlich auch gefährlich werden. Mehr zu Bettwanzen erfährst du hier.

2. Stinkwanzen sind für Haustiere nicht giftig

An alle Haustierbesitzer: Auch für Haustiere sind Stinkwanzen nicht giftig. Wenn ein Hund oder eine Katze also mal draufbeißen, stinkt es übel und ist natürlich blöd für die Wanze, mehr passiert aber auch nicht. Böse gesagt ist es eine Proteinquelle, die zwar nicht sehr sättigend sein dürfte, aber eben auch nicht gefährlich. Hier braucht man sich also keine Sorgen zu machen. Das hat Diplom-Biologe Matthias Haag im Gespräch mit SWR Aktuell bestätigt.

3. Sind mehr Wanzen unterwegs als sonst?

In diesem Jahr gibt es wirklich ein paar mehr Wanzen als sonst, von einer echten Plage kann man aber nicht reden. Insbesondere in Rheinland-Pfalz drücken die Wanzen gerade in die Wohnungen, so Matthias Haag. Er erklärt auch, warum sie jetzt gerade vermehrt auftreten und ja, es hat etwas mit dem warmen Sommer 2023 zu tun:

Wenn der Sommer warm ist und es wenig regnet, dann kommt das den Wanzen zugute. Bedeutet: Sie können sich schön vermehren. Fakt ist aber auch, dass es aufgrund des Klimawandels auch eine Zuwanderung von allerlei Tierarten gibt.

Hier kannst du das ganze Interview bei SWR Aktuell lesen.

4. Wo kommen die Wanzen jetzt im Herbst überhaupt her?

Vermutlich werden es demnächst auch noch ein paar mehr Wanzen, denen wir Hallo sagen können. Denn der Sommer hat im Oktober wirklich noch einmal alles gegeben – bis zum Temperatursturz am 15. Oktober. Da kommt der Herbst und weil Wanzen es – ähnlich wie Spinnen – nicht besonders gern kalt mögen, suchen sie dann wieder vermehrt Zuflucht in unseren warmen Wohnungen. Eigentlich sind sie übrigens das ganze Jahr über da, sie tummeln sie sich im Sommer meist in Wald und Wiesen. Dahin verschwinden sie dann im Frühjahr auch wieder, wenn die Temperaturen draußen erneut steigen. In der kalten Zwischenzeit möchten sie aber gern irgendwo kuschelig überwintern, das kann man ihnen ja kaum verübeln.

Welche Wanze habe ich denn? Es gibt übrigens eine ganze Menge Wanzen, weltweit gibt es rund 40.000 verschiedene Arten, in Deutschland sind es knapp 1.000. Und es werden immer mehr. Die grüne Stinkwanze ist eine der bei uns am häufigsten vorkommenden Wanzen-Arten. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat hier einen Überblick: Das sind die bei uns heimischen Arten.

5. Wie kriege ich die Stinkwanzen am besten aus dem Haus?

Am einfachsten geht's mit einem Glas und einem Blatt Papier. Das Glas über das Insekt stülpen, das Blatt Papier drunterschieben und raussetzen. Am besten ein Stückchen entfernt von der Wohnung, damit sie nicht gleich wiederkommen – wobei sie das vermutlich trotzdem wieder tun werden...

Wichtig ist, dass sich die Stinkwanzen nicht bedroht fühlen sollten, denn dann sondern sie ihr Sekret ab und das stinkt. Außerdem ist es natürlich auch tierfreundlicher, sie rauszusetzen statt sie zu erschlagen oder mit dem Staubsauger einzusaugen oder ähnliches...

6. Gibt es Hausmittel, um Wanzen zu bekämpfen oder vorzubeugen?

Wenn wir ehrlich sind: Es gibt leider kein wirklich ein gutes Hausmittel, das wir aus Überzeugung empfehlen könnten. Das Problem ist: Wanzen kommen durch kleine Ritzen in die Wohnung, es ist also schwer, ihrem Eindringen vorzubeugen. Klar, man kann die Fenster möglichst zumachen und das Licht aus beim Lüften. Aber am Ende ist das auch nicht wirklich wirksam, dafür gibt es einfach zu viele kleine Eingänge ins Haus und zu viele Wanzen. Die vermehren sich nämlich verdammt schnell.

Manche empfehlen Fliegengitter, um die Wanzen ein bisschen besser fernzuhalten. Angeblich sollen auch intensive Gerüche wie Essig, Salmiak oder Nelkenöl helfen, die Stinkwanzen abzuschrecken. Aber wer will damit schon dauerhaft die ganze Bude zunebeln? In diesem Sinne: Das kannst du mal ausprobieren, solltest aber nicht allzu viel Hoffnung haben.

7. Fun-Fact: Wanzen sind absolut absolute Fashion-Vorbilder!

Die heimische Wanze, die bei den meisten von uns vorbeischauen wird, ist die grüne Stinkwanze. Wir versuchen mal, ihren Ruf ein bisschen aufzumöbeln: Diese Wanze ist nämlich nicht einfach nur eine Wanze, sie ist quasi ein Fashionvictim, ein Trendsetter, der beste Ansprechpartner vielleicht für eine individuelle Modeberatung! Denn: Im Sommer ist sie knallgrün und im Herbst wechselt sie modebewusst zu etwas gedeckteren Farben und trägt bevorzugt braun. Na, wenn das mal nicht cool ist!

Im Sommer trägt sie ein lässiges Grün, hier fashionistamäßig posierend auf einem rosaroten Blütenblatt. Wir sind begeistert! IMAGO IMAGO / imagebroker

Wer wissen will, woran das liegt: Die grüne Stinkwanze reagiert auf fallende Temperaturen mit Einlagerung eines roten Farbstoffes. Deshalb wechselt die Farbe im Herbst von Grün zu Braun, ausführliche Erklärungen gibt es beim NABU.

