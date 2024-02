bei Facebook posten

Die Wirtschaft boomt in Polen, die Arbeitslosenquote ist eine der niedrigsten in Europa und trotzdem sieht man Lehrer auf den Straßen Warschaus demonstrieren, weil der Aufschwung an ihnen vorbeigeht. Polen ist ein Land der Widersprüche und wir sind mittendrin – am 15. Jahrestag des EU-Beitritts Polens.