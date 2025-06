Meta will, dass auch bei Whatsapp demnächst Werbung angezeigt wird – und scheint so immer mehr wie Instagram zu werden. Wie findet ihr die Pläne?

Vielleicht seid ihr auch davon genervt: Überall gibt es Werbung oder es werden Abo-Modelle eingeführt. Bei Whatsapp – immerhin Deutschlands beliebteste Social-Media-App mit rund 50 Millionen Nutzern – soll das jetzt auch kommen. Zumindest plant der Meta-Konzern entsprechende Schritte.

Bald Werbung bei Whatsapp? Das ist geplant

Wann genau die Werbung eingeführt wird, ist noch unklar. Klar ist: Im Bereich „Aktuelles“, wo man Bilder und Videos öffentlich in seinem Status teilen kann, soll es in Zukunft Werbung geben. Bei Whatsapp klingt das dann so:

Finde neue Unternehmen und tausche ganz einfach mit ihnen Nachrichten über Produkte oder Dienstleistungen aus, die sie in ihrem Status bewerben werden.

Wie Whatsapp deine Daten für die Werbung benutzt, beantwortet SWR3 Reporterin Paula Kersten :

Nachrichten 17.6.2025 Whatsapp will Werbung einführen: So werden deine Daten genutzt Dauer 0:33 min Meta will, dass auch bei WhatsApp demnächst Werbung angezeigt wird und scheint so immer mehr wie Instagram zu werden.

Wird Whatsapp immer mehr wie Instagram? So soll die Werbung aussehen

Wenn ihr auch Instagram benutzt, kommt euch die Status-Funktion von Whatsapp bestimmt bekannt vor. Bei Instagram sind das nämlich die Insta-Storys, in der Freunde, Bekannte oder Influencer Inhalte teilen, die nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden. Auch das Prinzip der Werbung soll ganz ähnlich wie bei Instagram sein – es soll nämlich zwei Arten geben:

1️⃣ Swipt man durch die Storys, werden zwischen den Bildern und Videos von Bekannten dann auch Inhalte von Marken zu sehen sein.

2️⃣ Es werden Vorschläge für Markenaccounts gemacht, denen man folgen kann. Laut Whatsapp soll dir das helfen, „ neue und für dich interessante Kanäle zu entdecken “.

Whatsapp kostenpflichtig? Abo-Modell bei Whatsapp geplant

Neben der Werbung im Status-Bereich will Whatsapp auch Abos einführen. So soll es möglich sein, Whatsapp-Kanäle nur noch gegen Bezahlung anzubieten. Wer einem „exklusiven“ Kanal beitreten will, kann das nur mit einem Abo. Auch auf Instagram gibt es die Funktion, dass einige Inhalte in Insta-Storys nur sichtbar sind, wenn man ein Abo bei dem jeweiligen Instagram-User abgeschlossen hat.

Wird es bei Whatsapp auch in den Chats Werbung geben?

✅ Die gute Nachricht: Whatsapp will zwar Werbung und ein Abo einführen, aber die User-Chats sollen nicht betroffen sein. Du kannst also weiterhin Nachrichten mit Freunden und Familie austauschen, ohne nervige Anzeigen zu sehen.

