Von Fleischkäse bis bösartig – es gibt deutsche Wörter, die echt verwunderlich, verwirrend und widersprüchlich scheinen. Wir sammeln sie hier und klären, was dahintersteckt.

Habt ihr euch auch schon mal gewundert über deutsche Wörter, die total widersprüchlich zu sein scheinen? Fleischkäse zum Beispiel, Frauenmannschaft oder bösartig – eigentlich total verrückt, oder? Da wollen wir hier mal genauer hinsehen und hinhören!

Widersprüchliche deutsche Wörter bei SWR3 im Radio

Im Radio haben wir bei SWR3 mit euch zusammen diese verwunderlichen Wörter und Ausdrücke gesammelt. SWR3-Moderator Basti Müller und Kimon Schanze hatten da großen Spaß mit euch, hört mal rein:

Highlights anhören 20.12.2023 Widersprüchliche deutsche Wörter – mit Basti Müller Dauer 5:17 min Widersprüchliche deutsche Wörter – mit SWR3-Moderator Basti Müller und Redakteur Kimon Schanze ... und vielen verwunderlichen Wörtern aus SWR3Land

Habt ihr noch mehr? Schreibt es uns in die Kommentare!

Top 10 deutsche Wörter, die total widersprüchlich sind – oder vielleicht doch nicht?

Herzliches Beileid an dieser Stelle auch an alle, die Deutsch als Sprache neu lernen – das muss ganz schön verwirrend sein ... und hier ist unsere Top 10 für deutsche Wörter, die wir ganz selbstverständlich benutzen – die bei näherem Hinsehen aber eigentlich total verwunderlich und widersprüchlich sind. Und wir gucken mal, ob wir herausfinden, was hinter diesen Wörtern steckt.

Fleisch und Käse, das klingt erst einmal nach einer ziemlich doofen Idee – wer auch immer das Wort zum ersten Mal benutzt hat. Wir haben deshalb mal mit einem Metzger aus Mainz gesprochen und nachgefragt, wo der Begriff eigentlich herkommt.

In früheren Jahrhunderten war der Begriff 'Kas' ein Ausdruck für eine feste gebackene Fleischmasse. Fleischkäse enthält keinen Käse. Rind- und Schweinefleisch werden durch den Fleischwolf gedreht, es kommen Gewürze dazu, es wird fein gemahlen und dann wird die ganze Masse gebacken.

Angeberwissen Wenn ihr ein bisschen angeben wollt: Es gibt einen Fachausdruck für widersprüchliche Wortzusammensetzungen oder Ausdrücke. Sprachwissenschaftler nennen diese Wortfigur Oxymoron. Das muss nicht unbedingt ein zusammengesetztes Wort sein, es geht auch ein Ausdruck wie zum Beispiel offenes Geheimnis oder geliebter Feind. Ein Paradoxon ist übrigens etwas anderes, wenn man es genau nimmt: Hier handelt es sich nicht um Wörter oder Ausdrücke, sondern um ganze Sätze.

Busbahnhof klingt widersprüchlich – ein Bus ist ja keine Bahn. Den Begriff gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Österreich. Eigentlich ist er eine Abkürzung für Omnibusbahnhof. Früher hieß es übrigens auch Gummibahnhof – weil die Reifen der Omnibusse aus Gummi waren. Dann würden wir mal sagen, sind wir doch sofort still und mit Busbahnhof sehr zufrieden.

Böse und artig scheint sich erst einmal zu widersprechen – tatsächlich ist artig aber nur eine Wortendung und ist damit zu verstehen als geartet. Wenn jemand bösartig ist, dann ist es also ein Mensch von böser Art. So wie bei blitzartige Reaktion, wellenartige Bewegungen oder einem schlangenartigen Fantasiewesen. Das ergibt schon wieder richtig Sinn.

Eine Frucht ist natürlich im klassischen Sinne kein Fleisch, sonst hätten Vegetarier an dieser Stelle ein Problem. Etymologisch (Etymologie, das ist die Wissenschaft von der Herkunft und Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutungen) lässt es sich so erklären: Fleisch ist eigentlich der Begriff für Gewebe von Menschen oder Tieren und wurde auf die Frucht als der Teil der Pflanze übertragen, der gewerbeartig die Samen umschließt. Es ist also so etwas wie ein Vergleich zwischen Mensch und Tier und einem entsprechenden Teil bei der Pflanze.

Kann eine Kopie ein Original sein? Naja, wenn man wirklich alles ganz genau regeln möchte – und das machen wir ja total gern in Deutschland – dann: ja! Eine Originalkopie ist nicht einfach nur irgendeine Kopie einer Kopie, sondern die direkte Abschrift des Originals. Das wird vermutlich nur einmal im Leben wichtig, wenn überhaupt – aber für den Fall wisst ihr Bescheid!

Hier sind wir wieder im Bereich der Vergleiche unterwegs. Fleischsalat oder Wurstsalat werden mit einem Dressing angemacht wie auch Salate mit Gemüse oder mit Nudeln und dann kalt gegessen. Es ist also Fleisch, das zubereitet und serviert wird wie Salat – und damit macht dieses Wort durchaus ein bisschen Sinn.

Wenn ich die Wahl habe, dann habe ich keine Pflicht und umgekehrt, oder? Das Wahlpflichtfach, das viele aus der Schule kennen, scheint beim Lesen also ganz schön widersprüchlich. Dahinter verbirgt sich eine Verkettung von Anforderungen: Es gibt ein Pflichtfach, da komme ich nicht drum herum, das muss ich als Schüler belegen. Ich habe allerdings die Wahl, mit welchem Schulfach ich diese Pflicht erfülle – mit Biologie oder Kunst oder Chemie. Also klingt vielleicht albern, ist aber erklärbar.

„ Der Walfisch ist gar kein Fisch “, das ist ein beliebter Merksatz dafür, dass Wale übrigens Meeressäugetiere sind und eben keine Fische. Umso widersprüchlicher ist das Wort Walfisch, das auch eigentlich nur noch umgangssprachlich verortet wird, weil es eben sachlich wirklich falsch ist. Man könnte mutmaßen, dass das Wort irgendwo einmal entstanden ist, als keine genaue Unterscheidung von Säugetieren und Fischen bekannt oder nötig war. Und wie Fische lebt der Wal im Wasser. Geklärt ist der Wortursprung nicht, er bleibt damit wohl schlicht etwas unsinnig.

Gefrierbrand an tiefgefrorenen Lebensmitteln entsteht, wenn sie mit Sauerstoff in Berührung kommen – beispielsweise durch eine undichte Verpackung. Oder auch, wenn Tiefkühlware zwischendurch auftaut und dann wieder friert. Jedenfalls ist bei einem Gefrierbrand nie Feuer im Spiel. Der Ausdruck kommt aber von der Ähnlichkeit mit Verbrennungen: Wenn beispielsweise Fleisch einen Gefrierbrand abkriegt, verfärben sich die betroffenen Stellen. Diese Verfärbungen sehen ähnlich aus wie Verbrennungen, obwohl es ja eigentlich eher Erfrierungen sind. Vielleicht etablieren wir auch gemeinsam jetzt einfach mal den Begriff Gefriererfrierung? Wer macht mit?

Auch wenn man es heute kaum noch für möglich hält: Es gab eine Zeit, da war Gendern nicht so ein Diskussionsthema. Das Wort Mannschaft kommt wirklich ursprünglich von dem Substantiv Mann, das mit der Endung -schaft zusammengesetzt wurde. Es bedeutete im Mittelhochdeutschen, das war so etwa im 13. Jahrhundert, etwas wie Gefolgsleute oder Lehnsleute. Also dass Frauen in einem Team sein können oder gar ein Team nur aus Frauen besteht, war in der Sprache so einfach lange nicht abbildbar – das Wort wurde eher für die Bezeichnung einer Gemeinschaft genutzt. Mannschaft ist nun aber so ein stehender Begriff, dass nicht etwa eine Frauschaft daraus geworden ist, sondern eine Frauenmannschaft. Oder, stopp – der Duden führt das Wort Frauschaft tatsächlich mittlerweile auf. Aber ehrlich: Wer sagt denn so etwas? Da dann doch vielleicht besser weiterhin Frauenmannschaft?





Sprach-Spaß mit SWR3 Die deutsche Sprache macht immer wieder eine riesige Freude – besonders hier mit euch! Von Sätzen, die ihre Bedeutung verändern wegen eines Kommas oder schwierigen Vergangenheitsformen wie „ich backte / ich buk“ hatten wir es schon. Und jedes Mal kommt ein mega Feedback von euch und viele tolle Kommentare mit Wörtern und Sprachphänomenen, die ihr abfeiert. Danke dafür! Was fehlt euch noch, was würdet ihr euch von uns mal wünschen? Schreibt es uns gern, wir freuen uns immer – denn wir machen unsere Inhalte ja nicht für uns, sondern für euch!