Es gibt Untersuchungen, dass elektrische Zahnbürsten besser sind als normale Handzahnbürsten. Fakt ist: Sie sind nur ein ganz kleines bisschen besser – vor allem für Zahnputzmuffel, sagt Sabine Schütze von der SWR-Fachredaktion Umwelt.

Elektrische Zahnbürsten entfernen Plaque, also Zahnbelag, leicht besser als Handzahnbürsten, wenn man ordentlich damit putzt. Und wer gerne auch etwas länger als die vorgegebenen zwei Minuten schrubbt, der kriegt seine Zähne mit der Handzahnbürste genauso sauber. Länger als fünf Minuten machen keinen Sinn. Dann wird es auch nicht mehr besser. Wer also das Zähneputzen gut gelernt hat, schön kleine kreisende Bewegungen mit der Bürste ausführt, das Zahnfleisch massiert und sorgfältig an den Eckzähnen, die durchs Umgreifen eine Schwachstelle sind, putzt, der kann beim Handputzen bleiben.

Elektrische Zahnbürste für die Zahnputzmuffel

Leute, die nicht ganz so gewissenhaft mit der Handzahnbürste putzen, sollten zur Elektrischen greifen. Einmal, weil man sich an die zwei Minuten hält, die einem die Bürste vorgibt, und zum anderen, weil sie einem diese nervigen, klein-kreisenden Putzbewegungen abnimmt!

Worauf muss ich bei elektrischen Zahnbürsten achten?

Zähneputzen mit elektrischer Zahnbürste dpa/picture-alliance

Tests zeigen, dass es nicht die teuersten Modelle sein müssen, günstige Zahnbürsten bringen auch gute Putzleistungen. Grundsätzlich gilt, dass man die nimmt, die zum Typ passt. Supergenaue nehmen eine mit rundem Kopf. Schlampige Putzer eine mit länglichem Kopf. Zur Erklärung: Die Zahnbürste mit Rundkopf schwingt so 70 Mal in der Minute hin und her. Damit wischt man nicht mal eben über die Zähne, sondern geht ganz langsam Zahn für Zahn am Zahnfleischrand entlang und immer schön weit mit in die Zwischenräume. Die Zahnbürste mit dem länglichen Kopf braucht es nicht so genau, weil diese 250 Schwingungen in der Sekunde macht.

Tipp von Sabine Schütze: Wer wissen will, ob er gut putzt, egal ob mit Hand oder elektrisch, der kaut einfach mal auf einer Plaque-Färbetablette rum. Macht diese viele lila Stellen, stimmt was nicht. So haben meine Kinder das Zähneputzen gelernt.

