Eine Meldung schwirrt gerade durch die Nachrichten: die Erzeugerpreise sinken im Schnitt um mehr als vier Prozent. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Aber wann kommen die sinkenden Preise bei uns an? Michael Wegmer aus der SWR3 Wirtschaftsredaktion verrät es uns.

Kommt Senkung der Erzeugerpreise beim Verbraucher an?

Michael Wegmer befürchte nein, denn die Ketten sind lang und kompliziert. Der Erzeuger verkauft an den Großhandel, der weiter an den Einzelhandel und dann erst kommen die Produkte zu uns. Da passiert also noch wahnsinnig viel dazwischen. Heißt: Nur weil die Erzeugerpreise leicht gesunken sind, muss das am Ende nicht direkt und schon gar nicht schnell beim Verbraucher ankommen.

Kurzfristig werden wir sicher keine schnell sinkenden Preise sehen.

Gesunkene Preise: Kein dauerhafter Effekt!

Dass die Preise ab Fabrik überhaupt gesunken sind, hat nur mit der Energie zu tun, die in den vergangenen Wochen etwas günstiger geworden ist. Das merken wir zum Beispiel beim Tanken. Aber das wird vermutlich kein dauerhafter Effekt sein. Der Winter fängt gerade erst an. Und rechnet man die Energie raus, sind die Erzeugerpreise weiter gestiegen. Zwar nicht mehr ganz so stark, aber andere Produkte sind dadurch eben nicht günstiger geworden.

Wird die Inflation gebremst?