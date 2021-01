Stipendien sind nur was für Einserschüler, Superbrains und Studierende? Stimmt nicht! In Wahrheit gibt es tausende Förderprogramme, die kaum jemand kennt: ob für Frauen, die mit 30 ihren Schulabschluss nachholen wollen oder für junge Menschen, die an chronischen Krankheiten leiden. Probiert’s aus und bewerbt euch!

Hier könnt ihr selbst euer passendes Stipendium suchen:

In dieser Stipendien-Suchmaschine des Bundesministeriums für Bildung und Forschung findet fast JEDER was, was zu ihm/ihr passt. Wetten?

Viele Stipendienanbieter suchen verzweifelt Bewerber.

www.stipendienlotse.de

Das könnt ihr für einen Ausbildungsplatz tun

Fünf außergewöhnliche Stipendien, von denen ihr garantiert noch nie gehört habt:

1. Sprachreisen nach England für Azubis

Nein, dafür muss man weder Sprachgenie sein noch studieren: Um euch für ein Praktikum in England inklusive Sprachkurs zu bewerben, müsst ihr als Azubi im zweiten Lehrjahr sein. Ihr macht in England ein Praktikum in eurem Fachbereich: „Wir organisieren neben dem Praktikum auch die Unterkunft und den einwöchigen hochwertigen Englisch Sprachkurs in Bournemouth.“ Heißt: Förderung in Höhe von bis 1.717 € für Reisekosten, Sprachkurs und Praktikumsdauer möglich.

Stipendienlotse: Berufsorientiertes Fachpraktikum in England nur für Azubis

2. Stipendium für junge Menschen mit chronischen Erkrankungen

Gefördert werden Kandidaten mit einem Lebensweg, der nach dem Motto 'Auf keinen Fall aufgeben!' verlaufen ist, und zwar mit pro Monat bis zu 500 Euro.

Stipendienlotse: Mach Dein Ding! Stipendium für junge Menschen mit chronischen Erkrankungen

3. Stipendium für Frauen, die einen Schulabschluss nachholen wollen

Haupt-, Realschulabschluss oder (Fach-)Abi nachholen? Hierhin: „Die Förderung kann sich über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren erstrecken und umfasst die Kosten für die Schule, die Anfahrt und auch für die Kinderbetreuung.“ Richtet sich an Frauen mit Migrationshintergrund zwischen 18 und 35.

Stipendienlotse: SABA - Bildungsstipendien für Migrantinnen

4. Superregional: Was gibt’s in meiner Stadt?

Die regionale Suche im Stipendienlotsen hilft. Beispiel Rastatt: Hier gibt’s ein Förderprogramm für Grundschüler! Der Verein Bildungschance Rastatt e. V. unterstützt begabte Zweit- bis Viertklässler vieler Nationalitäten, die eine Schule in Rastatt oder in einem Rastatter Ortsteil besuchen mit 100 Euro pro Monat. Ziel ist die Schaffung besserer Bildungschancen.

Stipendienlotse: Schülerstipendium