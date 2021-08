Kein Bock mehr auf den langweiligen Job? Na, dann wird man halt Gangster! Das ist die Story von „PATCHWORK GANGSTA“ – die neue SWR-Webserie. Die ersten Folgen gibt es schon zum Streamen. SWR3-Reporter Nils Dampz hat sie schon gesehen.

Franz hat keinen Bock mehr – ich würde sagen, Midlife-Crisis im Endstadium. Er ist Bänker, verheiratet, hat zwei Kinder und ein Reihenhaus. Er ist also die Definition von Spießigkeit und ist damit total unglücklich.

Jeden Tag dieser scheiß Bankjob – das engt mich ein, das schnürt mir den Hals zu!

Er hat zuhause nicht wirklich was zu melden. Der Job nervt, seine Kinder finden ihn uncool. Man merkt sehr schnell, dass es in ihm brodelt. Eines Tages ändert sich sein Leben komplett. Denn seine Bank wird überfallen – der Bankräuber heißt Amir und ist ein Rapper. An diesem Tag sagt Franz: „Okay, das ist meine Chance, aus meinem langweiligen Leben zu kommen.“ Also macht er einen Deal mit dem Bankräuber und sie teilen sich das Geld. Auf einmal hängt der Bänker Franz in einer Hiphop-Familien-Clan-Gangster-Welt, von der er null Ahnung hat. Da knallt auf einmal viel aufeinander.

Drehorte sind größtenteils Baden-Baden und Rastatt. Wie glaubwürdig kommt die Gangsta-Szene dort rüber?

Es ist unglaublich, wie viel Street auf einmal in Baden-Baden und Rastatt sein kann. Die russischen Gangster in der Serie sind sehr authentisch. Es wird geballert, gemordet, gerappt, gedealt. Das hat alles überhaupt nichts mit Kurstadt zu tun. Zum Glück. Und auf der anderen Seite ist es aber auch super witzig. Viele gute Gags und dazu immer wieder Gastauftritte von Promis: Katy Karrenbauer aus Hinter Gittern, Neil Malik Abdullah kennen alle, die vier Blocks gesehen haben. Und Manuel Andrack aus der Harald Schmidt Show taucht auch mal auf.

Wenn man kein Fan von Hip-Hop ist – sollte man es trotzdem anschauen?

Auf jeden Fall! Ich habe mich sehr wiedergefunden, obwohl ich kein krasser Fan von Hip-Hop bin. Denn es geht ja vor allem auch darum, Dinge zu tun, die viel Mut erfordern. Wahrscheinlich haben sich schon viele die Frage gestellt: Wie wäre es, wenn ich jetzt nochmal was ganz anderes machen würde? Raus aus dem Alltag, raus aus dem Boring-Bürojob. Vielleicht wird nicht jeder ein krasser Gangsta. Aber wie es wäre, wenn man einer wird? Das lässt sich eben ab heute in Patchwork-Gangsta anschauen. Das ist super unterhaltsam, ich hatte beim Schauen zwischendurch auch Breaking-Bad- und House-of-Cards-Momente. Deshalb absolut: ANSCHAUEN!