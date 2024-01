Wir stehen uns selbst im Weg. Vor allem wenn es um Entscheidungen geht. Das hat Evan Polman herausgefunden. Der ist Professor an der Wisconsin School of Business in den USA und hat in einer Studie erforscht, wie es uns leichter fällt, gute Entscheidungen zu treffen.

Warum sind viele von uns denn nicht so gut im Entscheiden?

Wenn wir selbst vor einer Frage oder einem Problem stehen, dann nehmen wir gerne eine vorsichtige Denkweise ein. Wir tendieren dazu uns auszumalen, was alles schief gehen kann. Dabei verlieren wir uns in Details, anstatt das große Ganze zu sehen. Zum Beispiel wenn es darum geht nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Wir vergrübeln uns dabei gerne mal und denken daran, was für schlimme Folgen das haben kann. Was wenn der Chef mich dann loswerden will, oder mich unverschämt findet. Da sag ich lieber gar nichts.

Wie können wir es besser machen?

Wir sollen uns einfach vorstellen, wir wären unser eigener Freund. Die Studie zeigt nämlich: Wenn wir ehrlich für andere entscheiden sollen, machen wir uns ein breit gefächertes Bild, informieren uns, wägen ab und fühlen uns am Ende mit der Entscheidung wohler, als wenn es für uns selbst wäre. Wir sehen nicht von Anfang an nur die negativen Seiten. Kennt man ja: Kluge Ratschläge geben ist einfacher, als selbst was zu tun.

Wir sollen uns von uns selbst distanzieren. Können wir uns vorstellen wie so eine Fliege an der Wand. Da hocken und runtergucken. Die Fly-on-the-Wall-Methode. Als wären wir unbeteiligt. So bekommen wir einen besseren Überblick.

Wir können unseren inneren Vorstand fragen…

Das ist wieder eine Möglichkeit um Abstand zu schaffen, die Perspektive zu wechseln. Wir stellen uns uns selbst als Unternehmen vor und besetzen erstmal unseren Vorstand mit Leuten, die wir toll finden. So vier bis fünf. Der inspirierende Onkel, Steve Jobs, den coolen Geschichtslehrer aus der Schule. Kann wild gemixt sein. Die sitzen also da in Gedanken in unserem Vorstand – können wir uns einfach auf ein Blatt Papier schreiben. Denen stellen wir dann unser Problem vor und fragen uns, wie die wohl jeweils damit umgehen würden. So bekommen wir ohne jemanden zu fragen, verschiedene Perspektiven und Meinungen.