Bisher muss man mit einem Organspendeausweis erklären, ob man seine Organe spenden will. In anderen Ländern gilt die sogenannte Widerspruchsregelung: Jeder ist Organspender, außer man widerspricht. Das ist für Deutschland auch im Gespräch. Bist du dafür oder dagegen?

Die Niederländer haben Anfang des Jahres die Widerspruchsregelung beschlossen. Ab 2020 gilt dort jeder Volljährige als Spender, der dem nicht widerspricht. Auch andere Länder regeln die Organspende so.

In Deutschland gibt es zu wenige Organspender, auch wenn die Zahl wieder leicht gestiegen ist. Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU würde das gerne ändern – und in Zukunft auch in Deutschland jeden automatisch zum Organspender machen, der nicht ausdrücklich widerspricht. Diesen Anstoß hat er bereits vor Monaten gegeben, nun debattiert der Bundestag darüber

