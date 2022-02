Der Einmarsch Russlands in die Ukraine versetzt viele Menschen in Schock und Sorge. In ganz Deutschland und im Netz gibt es Solidaritätsaktionen und Hilfsangebote.

Mit der Kriegserklärung und Putins Angriffen auf mehrere Städte in der Ukraine ist das eingetroffen, was für Menschen in Europa in unserem Zeitalter ganz weit weg erschien: Krieg.

Das ist bedrückend und beängstigend, und was das für die Menschen vor Ort bedeutet, kann man sich nur schwer vorstellen. Viele haben jetzt das Bedürfnis irgendetwas zu tun, um den betroffenen Menschen zu helfen oder möchten ihre Solidarität zum Ausdruck bringen.

Solidarität durch Demonstrationen

Auf der ganzen Welt und in vielen Städten Deutschlands wird zu Demonstrationen aufgerufen. „Stand with Ukraine“ und „Stoppt Putin“ steht auf den Schildern der Demonstrierenden, sie versammeln sich am Brandenburger Tor, vorm Kanzleramt in Berlin und in vielen anderen Orten. Städte beleuchten ihre Wahrzeichen in den Landesfarben der Ukraine und zeigen ihre Solidarität.

Auch am Abend des 24. Februar gab es Demonstrationen in Mainz, Stuttgart, Heidelberg und Freiburg. SWR3-Reporter Josh Kochhann war bei den Protesten in Freiburg dabei.

Blau-gelbe Solidarität: Die Flagge der Ukraine geht um die Welt

Organisationen in SWR3Land helfen im Kriegsgebiet

In Stuttgart packte die Hilfsorganisation Stelp heute Hilfsgüter für Flüchtlinge in der Ukraine. In einem Facebook-Post schrieb Organisator Serkan Eren, Stelp wolle mit zwei Lastwagen Richtung Ukraine aufbrechen. „ Lässt man uns durch, fahren wir direkt weiter bis in die Krisenregionen.“ Falls die Organisation nicht in die Ukraine einreisen dürfe, „ warten wir an den Grenzen und versorgen die Geflüchteten aus dem Landesinneren.“ Dafür sammelte Stelp heute Nachmittag an der Stuttgarter Kulturinsel Sachspenden. Unter anderem brauchten die Helfer Decken, Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Wasser, Babymilch oder Isomatten. Auch haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nüsse oder Reis sollen in die Krisenregionen geschafft werden.

Dem Aufruf folgten so viele Stuttgarter, dass die Helfer von Stelp schon Freitagabend mit Organisator Serkan Eren Richtung Ukraine starten konnten. Hier lest ihr die ganze Geschichte:

Auch in Trier startete ein Hilfstransport.

Wohnung für Menschen, die eine Unterkunft brauchen

Im Radio haben wir über die Möglichkeit berichtet, Menschen eine Wohnung anzubieten, die auf der Flucht sind. Hier kommt ihr zu den Informationen der Initiative.

#PrayForUkraine: Solidarität im Netz und Geburtstagskuchen bei SWR3

Nichts geht schneller: Solidarität im Netz kann sich rasend verbreiten. Viele Userinnen und User teilen ihre Gedanken und Gefühle über Twitter, Facebook und Instagram und nutzen die Hashtags #PrayForUkraine, #WeStandWithUkraine oder #StopWar.

Netz & Musikwelt reagieren: „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“

Auch übers Radio ist die Solidarität der Menschen zu spüren. Dagmar und Thomas aus Leinfelden-Echterdingen haben sich an SWR3 gewendet: Die Tochter ihres ehemaligen Au-Pair-Mädchens aus Lwiw wird am 26.2. sechs Jahre alt – und kann ihren Geburtstag nicht so feiern, wie man es sich für ein Kind wünscht. Ihre Bitte: SWR3Land, macht Zlata glücklich und backt ihr einen Geburtstagskuchen! Sehr viele Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet und wir senden Zlata herzliche Geburtstagswünsche nach Lwiw und wünschen ihr alles Gute!

Ist Spenden jetzt sinnvoll?

Einige Hilfsorganisationen haben bereits dazu aufgerufen, für die Menschen in der Ukraine zu spenden. Aktuell ist die Lage für diejenigen, die spenden möchten, noch unübersichtlich. Burkhard Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Zentralinstitus für soziale Fragen (DZI), rät:

Wir beobachten die Lage und arbeiten gerade an einer offiziellen Spenden-Info. Damit eure Spende an der richtigen Stelle ankommt, gibt das Spendensiegel in der aktuellen Situation schon mal Auskunft darüber, ob eine Organisation vertrauenswürdig ist. Trägt sie ein solches Siegel, kann man davon ausgehen, dass die Spendengelder verantwortungsbewusst behandelt werden.

Leider gibt es auch immer wieder Trittbrettfahrer, die eine emotionale Situation ausnutzen und zu Spenden aufrufen, ohne einen Plan zur Verwendung zu haben oder keine Partner und Kontakte in den Krisengebieten vorweisen können. Dies wird meist schnell deutlich, indem man die Webseite der Organisation prüft.

Welche Spende wird gebraucht?

Wenn ihr spenden möchtet, solltet ihr euch vorher informieren, welche Art von Spende erwünscht ist und Sammelstellen nicht ungefragt mit Sachspenden überraschen. Die Diakonie Katastrophenhilfe und Caritas nehmen zur Zeit zum Beispiel keine Sachspenden entgegen.

Sachspenden verursachen große Verwaltungs- und Transportkosten. Für die Soforthilfe in Krisengebieten und nach Katastrophen kaufen wir die Hilfsgüter vor Ort oder in den Nachbarländern. Damit sparen wir unnötige Kosten für Logistik und Transport.

Spendenkonto Ukraine

Hilfe für Menschen aus dem Kriegsgebiet

Bei folgenden offiziellen Organisationen könnt ihr euch informieren:

Caritas International Das Hilfswerk der deutschen Caritas unterstützt die Menschen in Kriegs- und Krisengebieten. Deutsches Rotes Kreuz Das DRK hilft in Notlagen und wacht über das humanitäre Völkerrecht Diakonie Katastrophenhilfe Die Diakonie Katastrophenhilfe engagiert sich für Menschen, die durch eine Katastrophe in existenzielle Not geraten sind. Malteser International Ein Notfallteam bereitet Hilfen für die Betroffenen des Krieges vor. Unicef Hilfe für Kinder und Versorgung mit Trinkwasser, Medikamenten und warmer Kleidung. UNO Flüchtlingshilfe Die UNO leistet Unterstützung für Binnenvertriebene, Flüchtlinge und Staatenlose und bietet Notunterkünfte, Winterhilfe und psychologische Unterstützung.

Darüber hinaus organisieren auch viele Privatpersonen Sammel- und Hilfsaktionen.