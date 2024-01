22 Euro für eine Flasche Shampoo oder Spülung vom Friseur oder doch lieber die günstigen Drogerie-Markt-Produkte? Für viele Frauen keine leichte Entscheidung – schließlich will man mit dem eigenen Körper auch nicht nur geizig sein. Tests zeigen aber: teuer ist nicht gleich gut.

Die Stiftung Warentest hat im Frühjahr 2019 Haarspülungen getestet. Teure Friseur-Produkte vs. günstige Alternativen aus dem Drogeriemarkt. Für die SWR3-Wochenendshow mit Volker Janitz fasst Sara Waldau von der Stiftung Warentest die Ergebnisse zusammen: „Unser Test zeigt, dass man für die Haarspülung nicht viel Geld ausgeben muss.“ Es gab beispielsweise ein Produkt im Test, bei dem die Flasche 22 Euro kostet (9 Euro für 100 Milliliter) – das habe in den Pflegeeigenschaften genauso gut abgeschnitten wie die günstigen Produkte, die nur 52 Cent pro 100 Milliliter kosten. „Von daher kann man sich da auf günstige Produkte verlassen“, so die Produkttesterin.

Tatsächlich liegen die getesteten Produkte nach den Kriterien der Tester sehr eng beisammen. Kein Produkt hat wirklich enttäuscht.

Die Test-Ergebnisse zu Spülungen im Überblick:

Produkt Note Aldi Nord Biocura Hair Care Spülung Aufbau & Glanz 1,6 dm Balea Spülung intensiv Pflege 1,7 Pantene Pro-V Repair & Care Pflegespülung 1,8 Aldi Süd Kür Professional Repair & Shine Spülung 1,8 dm Alverde Repair Spülung 1,8 Rossmann Isana Spülung Intensiv-Pflege 1,8 Schwarzkopf Gliss Kur Hair Repair Spülung Ultimate Repair 1,8 Netto Hairwell Spülung Repair 1,9 Edeka Elkos Hair Spülung Repair 1,9 Redken 5th Avenue NYC Extreme Conditioner 1,9 Garnier Fructis Schaden Löscher Kräftigende Spülung 2,6 Lidl Cien Repair Spülung Intensive Repair 2,6 L'Oréal Elvital Anti-Haarbruch Pflege Aufbau-Spülung 2,6 Rausch Herbal Cosmetics from Switzerland Amaranth Repair 2,6 Syoss Professional Performance Repair O2 Spülung 2,6

Wie sich der Preis zusammensetzt, ist unklar

Warum sind dann trotzdem die Produkte vom Friseur so teuer? Vielleicht seien besondere Duftstoffe oder Pflegestoffe drin, so die Vermutung der Produkttesterin. Wie genau sich der Preis zusammensetzt, sei aber auch für sie unklar. Möglicherweise bezahlen wir also auch einfach nur für den Namen und den vermeintlichen Luxus, den ein hoher Preis verspricht. Denn die wirklich wichtigen Bestandteile in den Haar-Produkten seien eigentlich immer gleich, so Sara Waldau: „Beim Conditioner ist es zum Beispiel so, dass die wichtigsten Bestandteile die Pflegestoffe sind. Tenside und Silikone. Darauf setzen fast alle Produkte im Test.“

Schaum ist beim Shampoo kein Qualitätsmerkmal

Im Übrigen ist es kein Qualitätszeichen, wenn das Shampoo schäumt. Der Schaum kommt nur von den sogenannten Tensiden, die in dem Shampoo enthalten sind. Mit der Reinigungskraft hat das nichts zutun.

Was können Firmen nach schlechten Testergebnissen machen? Nach den Testergebnissen haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte zu überarbeiten. Die meisten Unternehmen tun das auch. Unser Artikel beruht auf den Ergebnissen der Stiftung Warentest oder Ökotest und berücksichtigt keine Nachbesserungen nach Veröffentlichung der Testberichte. Ökotest hat ein spezielles Verfahren – nachdem alle Mess- und Testergebnisse feststehen, werden die Hersteller angeschrieben und mit dem Prüfungsergebnis konfrontiert. Dies gibt den Herstellern die Möglichkeit, sich zu äußern und gegebenenfalls ein Gegengutachten zu erstellen. Das sind einige Möglichkeiten, Produkte nachzubessern: 1. Interne Qualitätskontrolle: Die Unternehmen können die Testergebnisse intern überprüfen und ihre eigenen Qualitätskontrollverfahren verstärken. So kann die Produktion überarbeitet werden, Lieferanten überprüft oder sogar gewechselt werden und interne Abläufe verbessert werden. 2. Produktanpassungen: Firmen können ihre Produkte gezielt überarbeiten. Dies kann bedeuten, dass sie Materialien, Produktionsprozesse oder Designelemente ändern, um die Leistung oder Sicherheit zu verbessern. 3. Kommunikation mit der Stiftung Warentest: Die Unternehmen können auch aktiv mit der Stiftung Warentest oder Ökotest in Kontakt treten, um Mängel oder Schwachstellen zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten. Weitere Infos könnt ihr beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nachlesen.

Umstrittene Silikone in Shampoos und Spülungen

Häufig in der Kritik sind mittlerweile die sogenannten Silikone, die in vielen Pflegeprodukten drin sind. Insbesondere die Umweltverträglichkeit wird kritisiert, weil sie schwer abbaubar sind und durch das Abwasser in der Umwelt landen können. Über die langfristigen Wirkungen sei noch nicht viel bekannt, so Produkttesterin Waldau.

Mehr Infos: Silikone und Plastik in Kosmetik

Daneben stellen einige Frauen fest, dass die Silikone das Haar schwerer machen und belasten – dafür gibt es allerdings keine Studien, die das bestätigen würden.

So oder so: Viele Leute versuchen, bewusst auf die Silikone zu verzichten. „Wenn Verbraucher darauf achten wollen, steht das meistens auf der Verpackung drauf“, so die Produkttesterin. Da steht dann ohne Silikone. Fünf silikonfreie Produkte haben beim aktuellen Test auch gut abgeschnitten und sind aus dem eher günstigen Preissegment.

Wer richtig günstig unterwegs sein will, kann auch mal probieren, Shampoos und Spülungen selbst zu mixen. Die nötigen Inhaltsstoffe hat eigentlich jeder zu Hause oder kann sie leicht besorgen.

Rezept für eine Haarkur mit Kokosöl

Zutaten:

25 ml natives Olivenöl

25 Gramm Kokosöl

Zubereitung:

Beide Zutaten in eine kleine Schüssel geben. Diese Schüssel im Wasserbad erwärmen, etwa bei 35 Grad. Gut verrühren, fertig!

Anwendung:

Die Haarkur am besten sofort nach der Zubereitung in die gewaschenen, handtuchtrockenen Haare einkneten. Die Inhaltsstoffe können am besten ins Haar eindringen, wenn die Packung noch warm ist. Für die Einwirkzeit am besten mit Folie umwickeln oder mit einem Handtuch. Nach circa 25 Minuten kann die Haarkur mit einem milden Shampoo ausgewaschen werden.

Der Haken: Die Kur sollte man nicht lange aufheben, sie sollte möglichst frisch zubereitet verwendet werden.

Rezept für eine Spülung mit Apfelessig

Zutaten:

1 Teelöffel Apfelessig

1 Tasse Wasser

Zubereitung:

Wasser uns Apfelessig miteinander mischen und am besten in eine Sprühflasche füllen.

Anwendung:

Nach dem Waschen die Haare besprühen und ein paar Minuten einwirken lassen. Dann mit lauwarmem Wasser ausspülen. Das pflegt die Haare, erhöht die Kämmbarkeit und gibt den Haaren einen natürlichen Glanz.