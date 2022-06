Open-Air-Feeling auf dem Stuttgarter Schlossplatz am ersten Abend des SWR Sommerfestivals! Wir haben drei Künstler mitgebracht, die den Platz auf links gedreht haben. Die schönsten Bilder und Interviews bei uns!

Um 19 Uhr gings los: Die Stuttgarter Jungs von Parallel brachten Stimmung auf ihren eigenen Platz, Alice Merton bekam einen Regenschauer ab (was der Performance keinen Abbruch tat), und Tim Bendzko wollte gar nicht mehr aufhören. Ein toller SWR3-Konzertabend in der Stuttgarter Innenstadt.

Deine SWR3-Künstler in Stuttgart

SWR Sommerfestival: Alice Merton

Eine spannende Station für Alice Merton am Freitag: Der Talk mit Festival-Reporterin Cora Klausnitzer. Sie freut sich, all diese glücklichen Momente mit dem Publikum zu haben – aber spart nicht mit Kritik an der Musikindustrie:

Während ihres Konzerts auf dem Stuttgarter Schloßplatz krachte ein kleiner Schauer auf die Bühne, Alice Merton nahm es mit Humor und gab erst richtig Gas:

SWR Ronny Zimmermann

Was müsst ihr über sie wissen? Zu ihrem Song No Roots tanzte die ganze Welt. Alice Merton sang über ihre eigene Lebensgeschichte ohne richtiges Zuhause – also ohne Wurzeln. Von New York über Bournemouth bis Berlin.

SWR Markus Palmer

Die Sängerin ist schon über zehn Mal umgezogen und hat in vier verschiedenen Ländern gelebt. Ihr Song darüber wurde zum Mega-Hit und Alice Merton, die gerade noch in Mannheim an der Popakademie studierte, wurde zum Popstar und sogar in die bekanntesten US-Late-Night-Shows eingeladen. 2017 trat sie beim SWR3 New Pop Festival auf. Cool und professionell ist sie immer schon gewesen: Alice Merton mag ihre Fans, Fotos gab es am Freitag auf dem Schlossplatz reichlich:

SWR Ronny Zimmermann

Nach ihrem international erfolgreichen Debüt Mint erscheint am 17. Juni ihr zweites Album Sides mit der neuen Single Same Team.

SWR Sommerfestival: Tim Bendzko

Nur noch kurz die Welt retten, Keine Maschine oder Hoch. Singer-Songwriter Tim Bendzko steht für schlauen und gut gemachten Deutsch-Pop. Im Radio (Hoch war 2019 der in Deutschland meistgespielte Song), genau wie bei seinen Konzerten (ob Wohnzimmerkonzertreihe oder große Bühnen). Er gilt als einer der ersten neuen Deutschpoeten. 2011 spielte er als Newcomer beim SWR3 New Pop Festival – jetzt ist er für SWR3 Headliner beim Sommerfestival. Tim Bendzko hat bis heute vier Studioalben veröffentlicht und über eine Millionen davon verkauft. Die Idee zu seiner neuesten Single Kein Problem kam ihm, als er – gerade erst Vater geworden – übermüdet im Studio saß.

SWR Sommerfestival: Parallel

Die Stuttgarter Band Parallel kommt von der Straße – da hat das Duo aus Koray Cinar und Francesco Caruso jahrelang Musik gemacht. Heute sind nicht mehr nur die Fußgängerzonen von SWR3Land ihre Bühne, sondern auch das Sommerfestival in Stuttgart – Heimspiel!

SWR Ronny Zimmermann

2020 haben Parallel ihr Debüt-Album Bühnen aus Asphalt veröffentlicht – darauf sind auch Songs auf Türkisch und Italienisch, die Wurzeln von Koray und Francesco.

SWR Ronny Zimmermann

Während des Corona-Lockdowns spielten die Jungs für Menschen auf ihren Balkonen – aus einem Cabrio heraus. Der bisher bekannteste Song des Straßenmusiker-Duos ist das Duett Eine Sprache zusammen mit Casandra Steen.

SWR Ronny Zimmermann

Kurz vor Konzertbeginn am Freitag stieg die Stimmung, das Gelände macht einfach nur Spaß.