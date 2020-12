Am 15.12. holen wir von 15 bis 18 Uhr den Winterurlaub nach SWR3Land und senden zum dritten Mal gemeinsam mit Südtirol 1!

Winterurlaub in Südtirol: übers Radio!

Was bewegt die Menschen in Südtirol, welches Weihnachtsessen kommt bei ihnen auf den Teller und was verbindet uns in der aktuellen Zeit? Von 15 bis 18 Uhr hört ihr Volker Janitz und Südtriol 1-Moderatorin Sarah Bernardi im Radio: mit den aktuellen Nachrichten aus beiden Regionen, den aktuellen Hits in Deutschland und Italien und vielen Themen rund um Winter und Weihnachten.

So hat sich das im Sommer angehört

Das letzte Mal haben SWR3-Moderator Volker Janitz und Sarah Bernardi von Südtirol 1 im SWR3-Sommerradio zwei Regionen zusammengebracht. Gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern beider Sender haben sie ein ganz besonderes Radioprogramm gestaltet.

Auch musikalisch klang SWR3 nach Südtirol und umgekehrt: Mit dabei unter anderem der Sommerhit aus Italien Karaoke von Boomdabash und Alessandra Amoroso, Über'n Berg von Max von Milland, einem regionalen Popstar in Südtirol, und LaBrassBanda, sowie Tiziano Ferro und Jovanotti mit ihrem gemeinsamen neuen Song Balla Per Me.

Hier könnt ihr euch den Südtirol-Urlaub noch einmal nach Hause holen:

Hallo, toller Nachmittag! Fühle mich fast wie in Urlaub. Noch ein Grund mehr, SWR3 zu hören. Bitte noch einmal wiederholen, bei mir wirds dieses Jahr nämlich leider nichts mit einem Besuch in Vilpian. Daniela

Wirklich SUUUUPER Sendung, die ihr da mit Südtirol zusammen im wahrsten Sinne ausgestrahlt habt! Dietmar

Eure Sendung ist fabelhaft!!! Das wollte ich Euch einfach mal noch mitteilen!!!

Die Musikmischung, Eure Beiträge, Ihr beiden miteinander, und dann noch der Südtiroler Dialekt von Sarah!!! Sehr sehr sympathisch!!! Cari Saluti an Euch beide, an die SWR3-Zuhörerinnen und Zuhörer sowie an alle in Südtirol!!! Kathrin

Es ist nicht das erste Mal...

Die gemeinsame Sendung am Dienstag war nicht die Premiere von SWR3 und Südtriol 1 – wir haben bereits im April gemeinsam gesendet.

Ihr habt damals die Sendung mit Sarah Bernardi und Marcus Barsch verpasst oder wollt sie nochmal nachhören? Überhaupt kein Problem:

SWR3-Moderator Marcus Barsch und Südtirol-1-Morningshow-Moderatorin Sarah Bernardi moderierten im April zwei Stunden gemeinsam: Auf SWR3 und Südtirol 1. Italien und Deutschland, gemeinsam in einer Radiosendung, das bedeutete: Für SWR3Land gab's Musik von den Kollegen aus Südtirol und auch die Nachrichten, die die Menschen dort in Zeiten von Corona bewegen. Umgekehrt haben wir die italienischen Hörer mit nach SWR3Land genommen und ihnen gezeigt, wie es uns im Moment geht.

Zusammen mit ihrem Kollegen Daniel Winkler (links) moderiert Sarah Bernardi (rechts) normalerweise die Morningshow bei Südtirol 1. Südtirol 1

Eine Sendung zum Mitmachen!

Ganz viele SWR3-Hörer konnten Fragen rund um den Alltag und die Lage in Südtirol stellen und die Hörer von Südtirol 1 haben im Gegenzug uns gefragt, was sie unbedingt mal aus erster Hand wissen wollten. So gab es für zwei Stunden nicht nur den Zusammenschluss zweier Radiosender – sondern zwei Länder und all ihre Hörer mit ihren Fragen und Geschichten.

Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und habe die Sendung mit Südtirol 1 gehört. Super Idee und eine schöne, interessante Sendung. Bitte gerne wiederholen und auch mal von Bozen aus. Ein schönes Zeichen, dass Europa zusammen gehört und nicht auseinanderfallen darf. Vielleicht auch noch andere europäische Stationen mit ins Boot nehmen. Weiter so! Beste Grüße aus der Südpfalz! SWR3-Hörer Wolfgang