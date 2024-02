SWR3 in Athen – wo die Krise begann

Die krisengebeutelte 3-Millionen-Metropole ist die älteste Hauptstadt Europas. Auf der SWR3-Europatour treffen wir Einwohner Griechenlands und fragen nach: Wie geht es ihnen heute? Was hat sich verändert und wie lebt es sich mittlerweile in Athen – die Stadt, in der die Demokratie und das Theater erfunden wurden und die Olympischen Spiele der Neuzeit ihre Premiere hatten.