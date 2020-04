Zusammen mit Ex-Profiboxerin Regina Halmich geht's runter vom Sofa und ran an den Corona-Speck! Sie weiß genau, wie man sich fit hält und hat SWR3Land über Instagram zum Sport motiviert– natürlich von zu Hause.

Regina Halmich hält euch während Corona fit!

Euer Fitnessstudio hat geschlossen. Die Couch ist während den Ausgangsbeschränkungen noch gemütlicher als je zuvor? Corona kann uns vieles nehmen, aber nicht unsere Motivation! Deswegen war Ex-Profiboxerin Regina Halmich exklusiv für euch am Start.

Sie weiß genau, wie sie euch fit hält und sorgt dafür, dass ihr auch in diesem Sommer wieder in eure Bikinis, Badeanzüge oder Badehosen passt.

Ich möchte niemanden fertig machen, ich möchte Freude bereiten, Freude an Bewegung und Sport. Deshalb ist auch die Idee entstanden, dass wir alle gemeinsam trainieren. Regina Halmich

Euer Sport-Date mit der Ex-Profiboxerin

Egal ob Sportprofi oder Anfänger – jeder konnte beim SWR3 Zuhause-Workout mitmachen, ganze ohne Hilfsmittel, nur mit dem eigenen Körpergewicht. Damit ihr dem Corona-Speck weiter den Kampf ansagen könnt, gibt es das ganze Workout ab Freitagmittag hier zum Nachschauen.

Regina Halmich und SWR3Land im Duell

Dass die Ex-Boxweltmeisterin SWR3Land sportlich ordentlich einheizen kann, hat sie schon 2019 beim SWR3 Fitness-Duell gezeigt. Die Challenge: Fünf SWR3-Hörer gegen die Profisportlerin. Am Ende siegte Regina Halmich mit 10 zu 8 Punkten.