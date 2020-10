🚨Die Fallzahlen steigen gerade extrem - trotzdem sind die Intensivstationen lange nicht so voll wie im Frühjahr. Kann doch alles so schlimm nicht sein, denken sich nun manche. Ein Trugschluss! Das Coronavirus ist nicht harmloser geworden. Zwei wichtige Punkte, um die aktuellen Entwicklungen besser zu verstehen: . ⏱ Zeitliche Verzögerung: Bei steigenden Fallzahlen zeigt sich der Anteil schwerer Krankheitsverläufe erst nach einiger Zeit. Im Schnitt vergehen nach den ersten Symptomen vier Tage, bis sich eine Lungenentzündung zeigt. Bis zum akuten Lungenversagen dauert es acht Tage. Salopp gesagt: Nur weil heute viele Diagnosen gestellt werden, sind also morgen nicht direkt alle Intensivstationen voll. . 👨‍👧 Alter: Man sollte nicht nur die Fallzahlen betrachten, sondern vor allem die Altersverteilung: Gerade infizieren sich eher jüngere Menschen, bei denen die Krankheit meist weniger schwer verläuft. Dementsprechend müssen trotz vieler Fälle weniger Betroffene in eine Klinik. . 👴 Würden sich wieder mehr ältere Menschen anstecken, hätten wir schnell höhere Zahlen in den Intensivstationen und mehr Todesfälle. Deshalb ist es weiterhin wichtig, sich im Alltag an Abstandsregeln und das Tragen der Maske zu halten. . . . #quarks #wissen #wissenschaft #corona #covid_19 #gutzuwissen #fakten