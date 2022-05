Tankrabatt ab Juni: Was er wirklich bringt

Ab Juni sollen die Energiepreise für drei Monate sinken – damit steigt die Hoffnung auf weniger Verzweiflung beim Tanken! Können wir also günstiger in den Pfingsturlaub fahren? Wir checken, was der Rabatt wirklich bringt.