Die meisten Veranstaltungen fallen in diesem Sommer wegen der Corona-Krise aus. Viele beschweren sich, weil sie Probleme bei der Rückgabe ihrer Tickets haben. Hier gibt's Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Müssen Gutscheine akzeptiert werden?

In den sozialen Netzwerken beschweren sich viele Menschen darüber, dass die Abwicklungen bei Ticketshops lange dauern, unübersichtlich sind und viele auch nicht so recht wissen, ob sie jetzt einen Gutschein annehmen müssen.

Ein Gutschein muss nur akzeptiert werden, wenn das Ticket auch mit einem Gutschein bezahlt wurde, sonst gibt es Geld zurück, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das kann sich jedoch in nächster Zeit ändern, denn die Bundesregierung hat eine Gutscheinlösung auf den Weg gebracht, mit der die Veranstalter akut entlastet werden sollen. Danach sollen die Kunden anstelle des Geldes einen Gutschein zum Ticketpreis plus Vorverkaufsgebühren erhalten. Diese Gutscheinlösung ist jedoch noch nicht in Kraft getreten.

Muss der Ersatztermin akzeptiert werden?

Es ist ein nettes Angebot, muss aber nicht angenommen werden. Mit dem Ticketkauf wurde ein Vertrag zu einem bestimmten Datum und einen bestimmten Ort geschlossen, also gilt auch hier: Geld zurück!

DFL: 1. und 2. Bundesliga sollen am 16. Mai weitergehen

Was tun, wenn Ticket-Onlineanbieter kaum erreichbar sind und nicht auf Anfragen reagieren?

Wenn auf eine E-Mail nichts passiert, ist die einfachste Lösung ein Einwurfschreiben. Einen Musterbrief gibt es kostenlos online bei der Verbraucherzentrale. Dann muss das Geld zurückgezahlt werden.

Onlineanbieter oder Veranstalter: An wen sollte man sich wenden?

Laut Verbraucherzentrale ist es besser, sich an die Stelle zu wenden, bei der auch das Ticket gekauft wurde. Dort wird auch meist die Rücknahme abgewickelt. Wenn der Kunde aber zum Spielball wird und der Veranstalter und der Ticketverkäufer auf den jeweils anderen verweisen, ist juristisch klar, dass der Veranstalter der Vertragspartner ist. Also Notfalls an den Veranstalter wenden, aber nur wenn die Abwicklung beim Ticketverkäufer überhaupt nicht klappt.

Die ganze Show zum Nachschauen: Andreas Müller & Friends