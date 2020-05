Tipps von der Expertin: So kannst du Corona-Mythen widerlegen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

In Zeiten von Corona boomen Verschwörungsmythen, zum Beispiel „Corona ist eigentlich eine Biowaffe aus China“. Teilweise schicken sogar Freunde oder Familie diese Behauptungen über Gruppenchats oder teilen sie in den sozialen Netzwerken. Wir haben die Expertin gefragt, wie man damit am besten umgeht.