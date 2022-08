Kann man sich an einen Ausnahmezustand wie Krieg gewöhnen? Kann er Alltag werden? Michael, Tania und Valeria haben wir schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs begleitet und fragen jetzt wieder: Wie geht ihr mit dieser Situation um?

Mit dem Krieg leben: (Wie) ist das möglich?

Alles scheint anders. Häuser stehen nicht mehr, Verwandte, Freunde oder Bekannte sind im Krieg, andere vielleicht gestorben. Eine Ausnahmesituation, die aber schon seit sechs Monaten anhält. Und irgendwie bleibt die Zeit währenddessen nicht stehen, Alltägliches findet trotzdem statt. Kann der Krieg ein Teil des Alltags werden?

Mit Tiktokerin Valeria, SWR3-Hörer Michael, der Geflüchteten Tania und Fernfahrer Alexander haben wir schon zu Beginn des Krieges gesprochen und sie teils über Monate begleitet. Sie haben uns Einblicke in ihr Leben gegeben. Jetzt, sechs Monate später, erzählen sie uns, wie sie sich zurechtfinden. Zwischen einem noch immer andauernden Ukraine-Krieg, dem Alltag, schweren und leichten Momenten.

Valeria ging anders mit dem Krieg um als viele in ihrem Umfeld: Sie postete ironische Videos auf Tiktok, und das direkt aus einem Bunker in Tschernihiw. Sie nutzte Humor als Mittel, um zu zeigen, was in der Ukraine zu diesem Zeitpunkt passiert. Immer mit der Botschaft, dass das alles aufhören müsse. Dann kam die Flucht. 25 Stunden sei sie mit dem Bus ab Warschau weiter nach Mailand gefahren. Ihre Ausweisdokumente musste sie in der Ukraine lassen. Sechs Monate später ist sie noch immer nicht in ihre Heimat zurückgekehrt:

Er kommt aus SWR3Land, sie aus der Ukraine. Während des Kriegsausbruchs ist Oksana mit ihrer Tochter Nika bei ihren Eltern in Odessa. Für Michael ist klar: Er will sie so schnell wie möglich da raus holen. Mehrere Tage fährt er mit dem Auto, bis er die ukrainische Grenze erreicht; Oksanas Vater half, sie über die Grenze nach Moldawien zu bringen. Seit der gemeinsamen Ankunft zurück in Villingen-Schwenningen hat sich viel verändert, erzählt uns Michael:

Nika hat ab 01.10. einen Kita-Platz! [...] Dann hat auch Oksana ein bisschen mehr Zeit für sich und kann sich auch nach einem Job umsehen. Sie will unbedingt etwas tun!

Auch Tania stand vor einer schweren Entscheidung, als ihre Heimat zunehmend unsicherer wurde. Sie ist Mutter von zwei Kindern und hat einen Ehemann. Schlussendlich hat die Familie entschieden, sich auf unbestimmte Zeit zu trennen: Während Vater und Ehemann Dima in der Ukraine bleiben muss, um zu kämpfen, flüchten Tania und die Kinder nach Deutschland. Ob und wann sie sich wiedersehen werden, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Die Vorstellung, wie es sein wird, in der Heimat alle wiederzusehen, begleitet die Familie seitdem:

Ich werde sicher vor Freude sehr viel weinen. Meine Tochter Sonia und ich stellen uns immer vor, wie wir unseren Hund umarmen. Und selbst die Nachbarn, zu denen wir kaum Kontakt hatten – wir haben das Bedürfnis, selbst die zu umarmen.

Inzwischen ist Deutschland zwar nicht die neue Heimat von Tania und ihren beiden Kindern geworden, trotzdem haben sie sich aber eingelebt, so gut es eben ging. Der Alltag ist eine Mischung aus neuen Bekanntschaften, einer neuen Sprache, aber auch aus gewöhnlichen Dingen wie Schulunterricht. Und dann kommen noch die schweren Momente dazu. Das Heimweh, die Sehnsucht nach Dima, das Trauma, weil Menschen auf der Flucht erschossen wurden.

Im Moment ist Tania mit ihren Kindern zurück in der Ukraine. Die Lage in der Region, in der ihr Ehemann kämpft, sei gerade etwas entspannter. Trotzdem ist der Alltag ganz anders als vorher: „ Ich versuche, mich an die neue Realität zu gewöhnen, wie die anderen Menschen, die in der Ukraine geblieben sind. Alle Kinder wissen Bescheid, dass sie nichts vom Boden aufheben können, also nichts anfassen sollen. “ Wie lange sie bleiben kann und wann es doch wieder zu unsicher wird, weiß sie nicht.

Es kann jederzeit wieder viele Raketenangriffe geben und dann werden wir wohl wieder nach Deutschland fahren. [...] Aber ansonsten würden wir doch sehr gerne in Kiew bleiben.

Während viele Menschen aus der Ukraine geflüchtet sind, hat sich Alexander entschieden, das Gegenteil zu tun. Er hat bei einer Spedition in Bühl (Baden-Württemberg) gearbeitet und ist in sein Heimatland zurückgereist, um sich dem Militär anzuschließen.

Ein halbes Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist Alexander noch immer dort. Er arbeitet inzwischen bei einer ukrainischen Spedition:

In Deutschland habe er die Möglichkeit gehabt, Unterstützung zu bekommen, beispielsweise von seinem Chef, erzählt er uns. Über den Zwiespalt, in Sicherheit zu sein, aber auch sein eigenes Land verteidigen zu wollen, haben wir mit ihm gesprochen.