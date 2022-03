Zwei Jahre lang hat Alexander in Deutschland als Kraftfahrer gearbeitet. Jetzt ist er zurück in der Ukraine, seiner Heimat. Er möchte sich dem Militär anschließen und sein Land verteidigen.

Viele Frauen und Kinder verlassen die Ukraine, um beispielsweise in Deutschland vor dem Krieg Zuflucht zu finden. Alexander macht es genau umgekehrt: Er möchte sein Land gegen die russischen Soldaten verteidigen und reist deshalb zurück in seine ukrainische Heimatstadt Dnipro. Was brachte ihn zu dieser Entscheidung?

Anmerkung der Redaktion: Aus übersetzungstechnischen Gründen haben wir das Interview auf Russisch geführt.

Familie in der Ukraine: „Wir haben keinen Ort, wohin wir fliehen könnten“

Alexander hat Familie in der Ukraine. Deshalb sah er sich gezwungen, seine Arbeit als Kraftfahrer in Deutschland niederzulegen, um in seine Heimat zurückzukehren. Er möchte mit seinen Eltern, seiner Ehefrau und seinem Kind in der Ukraine bleiben.

Wir haben keinen Ort, wohin wir aus der Ukraine fliehen könnten.

Also helfen sie mit und unterstützen das Militär bei Vorbereitungen. Sie statten Kontrollpunkte aus, heben Schützengräben aus und besorgen Brennholz. Frauen kochen in Schulen Essen für das ukrainische Militär.

„Mein Chef hat mich eingeladen zu bleiben“, Alexander entschied sich zu gehen

Alexander arbeitete für eine Speditionsfirma aus Bühl. Als sein Chef von seinen Plänen erfuhr, bot er ihm an zu bleiben.

Mein Chef hat mir angeboten zu bleiben und sogar gesagt, dass ich meine Familie nach Deutschland holen könne. Ich habe hier eine Frau und ein Kind, das in einem Monat 18 Jahre alt wird. Er hat mich eingeladen zu bleiben, aber ich habe es nicht angenommen.

Alexander will dem ukrainischen Militär beitreten

Um sein Land zu verteidigen, will Alexander dem Militär beitreten. Im Moment wird er nicht gebraucht, weil es genug Freiwillige gibt.

Ich habe nie einen Militärdienst in der Ukraine absolviert. [...] Wenn sich die Möglichkeit ergibt, bin ich bereit, dem ukrainischen Militär beizutreten.

Wie kann es in der Ukraine Frieden geben?

Die Gespräche zwischen der Ukraine und Putin sind bisher zu keinem Ergebnis gekommen, das Hoffnung auf Frieden gibt. Alexander glaubt an sein Land und ist sich sicher: