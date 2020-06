In Berlin war das Wasser der Spree am Donnerstag stellenweise leuchtend grün. Schuld daran ist nicht etwa die Natur, sondern Menschen, die mit der Farbe ein Zeichen setzen wollten.

Die Spree im Berliner Regierungsviertel leuchtet am Donnerstag an einigen Stellen giftgrün. Verantwortlich dafür sind weder ein Chemieunfall noch eine Algenplage, sondern Aktivisten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion.

Die Aktion hatte das Motto „Kohle vergiftet“ und sollte auf die Wasserverschmutzung aufmerksam machen, die durch den Kohleabbau verursacht wird. Ähnliche Aktionen gab es auch in der Spree in der Lausitz unweit eines Braunkohle-Kraftwerks und in der Rur im nordrhein-westfälischen Düren.

#KohleVergiftet unsere Ökosysteme und unser Trinkwasser - von der Lausitz bis in die Haupstadt. Das machen wir sichtbar. https://t.co/qhppoJ2aFY Extinction Rebellion Mitte-Ost, Twitter, 11.6.2020, 9:28 Uhr

10% von #NRW (3.000 km2), sind von den Auswirkungen der Bergbau bedingten #Grundwasserabsenkung betroffen. Sowohl die Natur als auch unser eigenes #Trinkwasserreservoir werden dadurch für Jhdt. geschädigt! Das muss aufhören. #KohleVergiftet, das machen wir auf der Rur sichtbar. https://t.co/yxwqmdHU9v Extinction Rebellion NRW, Twitter, 11.6.2020, 10:01 Uhr

Extinction Rebellion will Umweltverschmutzung sichtbar machen

Die Aktivisten argumentieren, dass die eingefärbten Flüsse beispielhaft für eine Vielzahl von Gewässern stehen würde, die durch die Kohlegewinnung verseucht wurden und werden.

In Berlin rückten Polizei und Feuerwehr an, um Wasserproben zu nehmen. Sie wollten herausfinden, ob der Farbstoff gefährlich ist. Laut Extinction Rebellion handele es sich um unbedenkliches Uranin, das von Behörden auch zur Gewässermarkierung eingesetzt werde.

Proteste auch im Südwesten angekündigt

Die Klimaschutzbewegung kündigt für die kommenden Tage weitere Aktionen an. Bis zum 21. Juni sei eine „dezentrale und digitale Aktionswelle gegen klimafeindliche Wirtschaftspolitik“ geplant. Sie richte sich vor allem an die Bundesregierung, Ministerien, Lobbybüros und Unternehmen. Auf Twitter werden Aktionen unter anderem auch in Konstanz, dem Rhein-Main-Neckar-Gebiet und in Nordrhein-Westfalen angekündigt.