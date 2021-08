auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Schadet mir das Cholesterin in den Eiern, ist die Farbe der bunten Eier giftig? Kann das Ausblasen der Eier krank machen? Und gibt es Eier, für die keine Küken geschreddert wurden? Wir erklären, was stimmt und was nicht.