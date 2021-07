Durch das Unwetter in SWR3Land kommt es auch auf den Straßen zu einem erheblichen Verkehrschaos. Welche Autobahnen gesperrt sind und welche Zugstrecken davon betroffen sind, erfährst du hier!

Unwetter hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Einige Autobahnen sind durch das Hochwasser derzeit gesperrt. Verantwortlich dafür ist das Tief Bernd. Wie heftig die Folgen sind, erfährst du in unserem Unwetter-Ticker.

Folgende Autobahnen sind betroffen

Auf der A3, Köln Richtung Oberhausen ist im Kreuz Leverkusen die Überleitung zur A1 Richtung Dortmund wegen Überflutung gesperrt.

Auf der A553 Bliesheim Richtung Brühl zwischen Kreuz Bliesheim und Brühl-Süd Gefahr durch Überflutung der Fahrbahn.

durch Überflutung der Fahrbahn. Die A61 Mönchengladbach - Koblenz ist zwischen Kreuz Bliesheim und Kreuz Meckenheim wegen Überflutung in beiden Richtungen gesperrt .

. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Kreuz Meckenheim und Rheinbach wegen Überflutung gesperrt.

Folgende Bundesstraße ist betroffen

Die B50 Wittlich - Bitburg ist zwischen Spangdahlem und Bitburg wegen Überflutungen gesperrt.

Folgende Landesstraße ist betroffen

Im Kreis Emmendingen und im Ortenaukreis ist die Landesstraße zwischen Bleichheim und Streitberg wegen Überflutung in beiden Richtungen gesperrt.

Da sich die Lage schnell verändern kann, lohnt es sich vor der Abfahrt die Strecke über das SWR3 Verkehrszentrum zu checken.

Die Unwetter in SWR3Land sorgen für überflutete Straßen. Teilweise sind Autobahnen gesperrt. Imago Bernd März

Unwetter und Hochwasser sorgen auch im Bahnverkehr für Ausfälle

Auch der Bahnverkehr ist von den Folgen des Unwetters betroffen. Viele Bahnstrecken stehen unter Wasser. Die Folge – Züge verspäten sich oder fallen ganz aus. Die Bahn hält ihre Kunden auf ihrer Webseite auf dem Laufenden. Im Moment sind folgende Fernverkehrsstrecken betroffen:

Die Zugverbindung Köln - Düsseldorf - Essen - Dortmund wird teilweise umgeleitet. Das kann zu Verspätungen oder Zugausfällen führen.

wird teilweise umgeleitet. Das kann zu oder führen. Weil im Moment der Abschnitt Köln - Wuppertal - Hagen - Dortmund nicht befahrbar ist, kann es auch hier zu Halte- oder Zugausfällen kommen.

nicht befahrbar ist, kann es auch hier zu kommen. Derzeit ist der Hauptbahnhof in Bonn über die Strecke Köln - Koblenz nicht befahrbar . Über die rechte Rheinseite ist der Abschnitt Köln - Koblenz über Bonn-Beule erreichbar. Allerdings sollte hier mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.

über die Strecke Köln - Koblenz . Über die rechte Rheinseite ist der Abschnitt über Bonn-Beule erreichbar. Allerdings sollte hier mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. Die Zugverbindung zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Bruxelles-Midi fällt aus , damit gibt es im Moment keinen internationalen Fernverkehr von und nach Brüssel .

und , damit gibt es im Moment . Züge aus Richtung Hannover, Bremen, Paderborn wenden derzeit an den Hauptbahnhöfen in Hamm , Münster oder Dortmund .

wenden derzeit an den Hauptbahnhöfen in , oder . Züge, die aus Norddeich oder Emden kommen enden oder wenden am Hauptbahnhof in Münster .

oder kommen enden oder wenden am Hauptbahnhof in . Züge, die aus Süddeutschland kommen enden und wenden an den Hauptbahnhöfen in Köln oder Koblenz.

Die Unwetter in SWR3Land legen teilweise auch den Bahnverkehr lahm. Adobe Stock arborpulchra

Zugausfall wegen Unwetter in Deutschland: Tipps zur Rückerstattung

Die Deutsche Bahn empfiehlt derzeit Reisen nach NRW zu vermeiden und die Umgebung weitestgehend zu umfahren. Tickets, die von einer Verspätung oder einem Zugausfall betroffen sind, sind von der Zugbindung befreit und können flexibel eingesetzt werden. Auch eine kostenfreie Stornierung ist möglich.

Was kann ich tun, um mein Zugticket erstattet zu bekommen?

Eine Rückerstattung des Tickets kannst du über die DB Navigator-App oder über ein Onlineformular beantragen. Allerdings nur, wenn du dein Ticket auch online gekauft haest. Zugtickets, die du an einem Automaten oder in einem Reisezentrum der Deutschen Bahn gekauft hast, kannst du auch nur in einem der Reisezentren zurückgeben.

Erstattung über die App Rufe über die Navigationsleiste der DB-App „Meine Tickets“ auf Wähle das betroffene Ticket aus Unten rechts findest du ein Button mit drei Punkten „…“, da klickst du darf Klicke auf „Auftrag bearbeiten“ Nun kannst du über „Fahrgastrechte“ deine Erstattung beantragen