per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Schenken ist nie Pflicht. Aber wer seinen Liebsten eine ganz besondere Überraschung machen will, hat jetzt die Chance dazu: Bekannte Hollywood-Figuren überbringen in SWR3 eure Grußbotschaft!

SWR3 Star-Grüße zum Valentinstag – eure Liebesbotschaft aus Hollywood

Ihr hattet 50 erste Dates, bis ihr zum Liebespaar wurdet? Dann ist vielleicht die Stimme von Adam Sandler die richtige für deine Grußbotschaft. Was ihr zusammen erlebt habt, ist spannender als ein James-Bond-Film? Wie cool wäre es dann, wenn Daniel Craig eine Nachricht für dich überbringt?

Ihr lebt in eurer eigenen Welt, eurer Matrix, und das, was euch verbindet, könnt nur ihr in Worte fassen? Dann solltest du sie von Jada Pinkett Smith vorlesen lassen. Oder ihr wisst, dass Angelina Jolie die absolute Lieblingsschauspielerin des Partners oder der Partnerin ist – dann ist eure Valentinstagsüberraschung gleich ein doppeltes Geschenk.

Hier geht's zur Anmeldung!

SO nah kommt man Hollywoodstars selten: Wer bekommt schon von Promis wie Adam Sandler, Jada Pinkett Smith, Angelina Jolie oder auch Daniel Craig eine Nachricht? SWR3 konnte die deutschen Stimmen der Stars – die ihr aus Filmen und Serien kennt – überreden, exklusiv für SWR3Land Botschaften an eure Liebsten zu überbringen. ♥

Wie kann ich teilnehmen?

Um eure Liebesgrüße im Radio zu hören, füllt einfach das Formular unten aus: Wer seid ihr und an wen soll die Liebesbotschaft gehen? Natürlich müsst ihr nicht in einer Beziehung sein, um teilzunehmen – die Nachricht kann für jeden besonderen Menschen in eurem Leben bestimmt sein. Und ganz wichtig: Wie soll die Nachricht lauten? Schon seid ihr im Lostopf und eure Liebsten hören mit ein bisschen Glück eure Botschaft im Radio – gesprochen von einer bekannten Stimme!

Am Valentinstag, dem 14. Februar, hört ihr zwischen 6 und 22 Uhr eure Grußbotschaften in SWR3. Das einzige, das du beachten musst: Deine Nachricht darf nicht länger als 530 Zeichen (inklusive Leerzeichen) sein.

20 kleine Liebesbeweise – Gesten mit großer Wirkung!

An wen geht deine Valentinstagsbotschaft und wer ist diese Person? Deine Valentinstagsbotschaft maximal 530 Zeichen, entspricht ca. 30 Sekunden Wer soll deine Valentinstagsbotschaft sprechen? Daniel Craig Angeline Jolie Adam Sandler Jada Pinkett Smith Folgende Angaben brauchen wir von dir Vorname Nachname PLZ Wohnort E-Mail Handy- bzw. Telefonnummer Geburtsdatum Zum Beispiel: 31 3 1980 Tag Monat Jahr Zum SWR3-Newsletter anmelden Teilnehmen

Ideen für den Valentinstag – immer nur Rosen und Pralinen?

Egal ob Valentinstag oder nicht: Sich gegenseitig zu zeigen, wie wichtig das Gegenüber ist, schadet nie. Aber muss es immer die klassische Kombi aus Rosen und Pralinen sein? Was machen andere Länder eigentlich aus dem Tag; und können wir uns da etwas abgucken?

Die Beziehung stärken – reicht dafür nur der Valentinstag?

In einer Beziehung läuft nicht alles rund – das wird wohl fast jeder schon einmal festgestellt haben. Streitigkeiten und nicht so schöne Phasen gehören dazu, genau wie die schönen Momente und absoluten gemeinsamen Hochs. Wie der Streit eurer Beziehung beim Wachsen helfen kann, erklärt Paartherapeutin Julia Henchen. Und danach kann man sich auch wieder einen schönen Tag machen. Egal ob am Valentinstag oder einem anderen Tag im Jahr.