Brückenarbeiten am Brückentag sorgen für Staus in SWR3Land

Die Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern enden diese Woche. Dazu kommt Frohnleichnam am Donnerstag. Das nutzen einige Autofahrer einerseits zur Rückkehr aus dem Urlaub – andere fahren noch mal über das verlängerte Brückentagswochenende weg. Es wird also voll auf den Straßen.

Mehrere Sperrungen wegen Bauarbeiten

Die A656 ist am Mittwoch von 9 bis 15 Uhr zwischen Kreuz Heidelberg und Seckenheim Richtung Mannheim gesperrt. Dort werden Bauteile für eine neue Autobahnbrücke geliefert. Am Feiertag selbst wird es dann bei Neckarsulm stressig auf der A6. Dort werden Brückenpfeiler der alten Neckartalbrücke gesprengt, die neue steht bereits und wird teilweise benutzt.

Woanders wird es wegen der Pfingstferien-Rückreisewelle und dem Brückentag ebenfalls voll auf den Straßen:

Das Kreuz Weinsberg an der A6 / A81 ist generell immer ein Stauschwerpunkt, jetzt wird es teilweise dort noch länger dauern. Außerdem die A6 Mannheim – Kaiserslautern an der Dauerbaustelle Ludwigshafen Nord / Kreuz Frankenthal. Da gibt es in beiden Richtungen Bauarbeiten und dadurch kann es zu Staus kommen.

Ein Spezialfall ist die A63 Kaiserslautern – Mainz im Kreuz Mainz-Süd in der Überleitung zur A60 Richtung Mainz: die Dauerbaustelle. Hier wichtig: der Umleitungsbeschilderung folgen, nicht auf das Navi hören!

Und natürlich die bereits bekannten Problemstellen: die A7 Dinkelsbühl/Fichtenau – Ellwangen. Hier kann die Baustelle im Virngrundtunnel ordentlich Stress machen, da ist im Normalbetrieb schon viel los, rund um den Brückentag kann es schlimmer werden.

Und der Klassiker: die A8 an der Engstelle zwischen Pforzheim-West und -Ost in der Senke, wo es von drei auf zwei Spuren geht.

Checkt eure Reiseroute im SWR3-Verkehrszentrum

Tipps, um nicht im Stau zu landen

Nicht zum Ferienbeginn und Ferienanfang fahren, dabei auch auf die Ferientermine anderer Bundesländer achten.

Möglichst nicht an den typischen Urlaubswochentagen Freitag und Samstag oder vor Feiertagen fahren.

Statistisch gesehen gibt es dienstags und mittwochs die geringste Staugefahr, außer vor Feiertagen.

Wer sich fit genug fühlt, sollte ganz früh morgens oder erst abends fahren.

Tipps im Stau

Wenn ein Stau naht: Erst ab 15 km Staulänge oder bei einer Vollsperrung lohnt sich ein Umweg.

Ausreichend Snacks und Getränke einpacken. Ein kleiner Imbiss ist im Stau auch Nervennahrung. Denn im Stau stehen kann bei Autofahrern zu einem Stressniveau führen, wie ihn Polizisten verspüren, die einer Gruppe Hooligans gegenüberstehen.

Radio hören – ob im Stau oder bei freier Bahn.

Reißverschlussverfahren – so geht es richtig

Wenn Spuren auf der Autobahn wegfallen, sorgt das auch oft für Staus und für Stress bei vielen Autofahrern. Das Problem: Viele Autofahrer machen halten sich nicht an das Reißverschlussverfahren.

Wie kommen wir am besten durch?

