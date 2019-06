dpa/picture-alliance

Der Freitag vor Pfingsten ist erfahrungsgemäß einer der staureichsten Tage des Jahres. Freitags ist es eh immer voll, vor Pfingsten geht es aber schon früher los als an anderen Freitagen … und es wird vermutlich auch länger viel los sein, also bis in den späten Abend. Am Samstag wird es vor allem am Vormittag zu Verkehrsstörungen kommen. 10 Uhr ist so eine klassische Zeit, wo es die ersten dicken Staus gibt. Auch am Dienstagnachmittag sind besonders im Süden die Stauchancen hoch. Wer kann sollte antizyklisch fahren.

Welche Strecken sind besonders betroffen?

Dies sind die laut ADAC besonders gefährdeten Stellen in SWR3 Land:

A3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A81 Stuttgart – Singen

Stuttgart – Singen Sowie auf dem Kölner Ring (A1/A3/A4)

Hier könnt ihr eure Reiseroute checken

SWR3 Verkehrszentrum Stau oder frei? Check deine Strecke Stau, Baustellen, Sperrungen – vor dem Wochenende ist jede Menge los auf den Straßen! Das SWR3 Verkehrszentrum hat alle aktuellen Infos. Vor der Abfahrt informieren und den Stau umfahren. mehr...

Tipps, um nicht im Stau zu landen

Nicht zum Ferienbeginn und Ferienanfang fahren, dabei auch auf die Ferientermine anderer Bundesländer achten.

Möglichst nicht an den typischen Urlaubswochentagen Freitag und Samstag fahren.

Statistisch gesehen gibt es dienstags und mittwochs die geringste Staugefahr.

Wer sich fit genug fühlt, sollte ganz früh morgens oder erst abends fahren.

Tipps im Stau

Wenn ein Stau naht: Erst ab 15 km Staulänge oder bei einer Vollsperrung lohnt sich ein Umweg.

Ausreichend Snacks und Getränke einpacken. Ein kleiner Imbiss ist im Stau auch Nervennahrung. Denn im Stau stehen kann bei Autofahrern zu einem Stressniveau führen, wie ihn Polizisten verspüren, die einer Gruppe Hooligans gegenüberstehen.

Radio hören – ob im Stau oder bei freier Bahn.

Wie kommen wir am besten durch?

Stauforscher Michael Schreckenberg beantwortet in der SWR3-Morningshow mit Anneta Politi und Kemal Goga die Fragen, welche Vorteile die linke Spur meistens hat und ob sich lohnt, den Stau zu umfahren.