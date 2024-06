Seit dem frühen Mittwochmorgen staut es sich wegen eines Unfalls auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe. Was passiert ist und wie lange der Stau noch dauert:

Auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall: Gegen 5:30 Uhr wurde gemeldet, dass vier Lastwagen zusammengestoßen sind. Warum das passiert ist, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Zwar wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt, aber ein Rettungswagen wurde trotzdem an die Unfallstelle gerufen.

Stau auf der A5: Bergungsarbeiten schwierig

Seitdem staut es sich auf der A5 kilometerlang bis nach Kronau. Die mittlere und rechte Spur sind laut Polizei in Richtung Karlsruhe gesperrt. Die Bergungsarbeiten seien schwierig, weil Ladung auf der Fahrbahn liegt. Sie könnten also noch mehrere Stunden dauern – laut Polizei noch bis in die Mittagsstunden. Ihr solltet mit Verzögerungen bis zu über eineinhalb Stunden rechnen und am besten die Strecke weiträumig umfahren. Denn: Auch auf den Umgehungsstrecken wie der B36 staut es sich schon heftig.

