Staus und Baustellen – vor dem langen Pfingstwochenende und den Ferien in Baden-Württemberg und Bayern ist jede Menge los. Informiert euch vor der Abfahrt beim SWR3-Verkehrszentrum.

Auf der A8 ist besonders am Kreuz Stuttgart mit Stau zu rechnen. dpa/picture-alliance

Der Freitag vor Pfingsten ist erfahrungsgemäß einer der staureichsten Tage des Jahres. Freitags ist es eh immer voll, vor Pfingsten geht es aber schon früher los als an anderen Freitagen und es wird vermutlich auch länger viel los sein, also bis in den späten Abend. Am Samstag wird es vor allem am Vormittag zu Verkehrsstörungen kommen. 10 Uhr ist so eine klassische Zeit, zu der es die ersten dicken Staus gibt. Auch am Pfingstmontag sind – besonders im Süden – die Stauchancen hoch. Wer kann, sollte antizyklisch fahren.

Welche Strecken sind besonders betroffen?

Laut ADAC: Dies sind die besonders gefährdeten Stellen in SWR3 Land:

A3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

Sowie auf dem Kölner Ring (A1/A3/A4)

Diese Baustellen sorgen für Staus

A1 Salmtal - Schweich

A5 Karlsruhe Süd - Karlsruhe Mitte

A6 Sinsheim - Wiesloch/Rauenberg

A6 Heilbronn/Untereisesheim - Weinsberg

A6 Heilbronn/Neckarsulm - Bad Rappenau

A6 Enkenbach-Alsenborn - Kaiserslautern-West

A6 Grünstadt - Wattenheim

A8 Pforzheim-Nord - Pforzheim-Süd

Auch Staus im Ausland

Auch in Österreich, der Schweiz und Norditalien werden auf den klassischen Reisestrecken Staus erwartet. Dazu gehören die Trauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn wie auch die Gotthard-Route.

Tipps, um nicht im Stau zu landen

Nicht zum Ferienbeginn und Ferienanfang fahren, dabei auch auf die Ferientermine anderer Bundesländer achten.

Möglichst nicht an den typischen Urlaubswochentagen Freitag und Samstag fahren.

Statistisch gesehen gibt es dienstags und mittwochs die geringste Staugefahr.

Wer sich fit genug fühlt, sollte ganz früh morgens oder erst abends fahren.

