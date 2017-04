Auf der A8 ist besonders am Kreuz Stuttgart mit Stau zu rechnen. dpa/picture-alliance

Hier dauert's besonders lang

Die klassische Urlauberroute in den Süden auf der A8 von Karlsruhe Richtung Stuttgart, München und Salzburg wird am Donnerstag eine der schlimmsten Staustrecken sein. Dazu kommt noch der Berufsverkehr im Großraum Stuttgart ab dem Nachmittag. Unser Tipp: Wenn es irgendwie geht, vor allem hier erst nach 20 Uhr durchfahren!

Dasselbe gilt für die A5 Frankfurt über Karlsruhe Richtung Basel und die A6 Mannheim-Heilbronn-Nürnberg – diese Strecken sind schon an normalen Tagen voll mit Lkw und Berufspendlern. Die Urlauber kommen noch obendrauf.

Auch in Rheinland-Pfalz Stau

Besonders anfällig für Staus sind in Rheinland-Pfalz laut ADAC die A3 Oberhausen-Frankfurt-Würzburg-Nürnberg und die A61 Mönchengladbach-Koblenz-Ludwigshafen. Dieser Strecken hätten außerdem derzeit eine hohe Baustellendichte. Generell ist rund um Frankfurt mit viel Verkehr zu rechnen.

Sperrung der A6

Auf der A6 Frankenthal Richtung Mannheim gibt es bereits seit Anfang der Woche immer wieder Staus. Das wird wohl auch im Osterreiseverkehr nicht besser. Dort wird gerade eine mehrjährige Baustelle an der Rheinbrücke eingerichtet. Ab Karfreitag wird die A6 an der Stelle auch Richtung Kaiserslautern voll gesperrt. Die Sperrung beginnt 17 Uhr und dauert bis fünf Uhr am Samstagmorgen. Die Sperrung ist nötig, weil Straßenmarkierungen gesetzt werden. Danach gibt es auch in dieser Richtung nur noch eine Fahrspur.

Die besten Reisezeiten

Viele fahren erst am Karfreitag los und die stehen dann laut ADAC-Stauprognose im Stau – vor allem in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr. Deshalb sollten Urlauber in der Nacht zum Karfreitag, ganz früh am Morgen oder Freitagnachmittag losfahren. Samstag wird’s nur auf den Routen Richtung Alpen etwas voller sein. Die wenigsten Staus gibt’s am Ostersonntag.

Wenn es dann nach Ostern wieder nach Hause geht, empfiehlt der ADAC übrigens am Ostermontag entweder richtig früh zu fahren, oder sich erst am Abend nach 19 Uhr auf den Weg zu machen.

Auch im Bahnverkehr sind mehr Reisende unterwegs als üblich. Die Bahn setzt bundesweit Sonderzüge ein, sagte ein Bahnsprecher.

Hier geht's zur aktuellen Stauübersicht.

Hier wird der meiste Stau erwartet

A5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel

zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden



A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld



A7 Würzburg - Füssen/Reutte i.T.

zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen



A8 Karlsruhe - Stuttgart - München

zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-West sowie zwischen Aichelberg und Ulm-Ost



A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg sowie zwischen Kreuz Stuttgart und Herrenberg und im Kreuz Hegau



B31 Lindau - Friedrichshafen - Stockach