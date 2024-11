Die A5 zwischen Offenburg und Lahr war nach einem tödlichem Unfall gesperrt. Der Stau hat sich mittlerweile aufgelöst. Was ist passiert?

Ein schwerer Start in den frühen Montagmorgen: Nach einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Offenburg und Lahr kam für einen Autofahrer „ jede Hilfe zu spät “, so die Polizei Offenburg in einer Mitteilung. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Fahrer gegen 2 Uhr nachts auf der Autobahn unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Sprinter kam – wie genau, ist nicht bekannt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Fahrer des Sprinters blieb laut Polizei unverletzt.

Schwerer Unfall auf der A5 Offenburg – Lahr: Stau aufgelöst

Wegen der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis 8 Uhr voll gesperrt, mittlerweile sind beide Spuren wieder frei und der Verkehr rollt. Ab Appenweier hatte es sich bis zu neun Kilometer gestaut und man stand fast eine Stunde. Auch die Straßen auf den direkten Umleitungen waren überlastet.

