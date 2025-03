Auf der A6 in Richtung Nürnberg gab es auf Höhe Bretzfeld einen schweren Unfall mit mehreren Toten und Verletzten. Die Insassen waren wohl nicht alle angeschnallt.

Zu dem schweren Unfall kam es in den frühen Sonntagmorgenstunden: Ein Autofahrer wollte auf der A6 bei Bretzfeld ein anderes Fahrzeug überholen, ein weiteres Auto kam von hinten. Bei dem Unfall starben laut Polizei zwei Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren. Vier weitere Personen wurden teilweise schwerstverletzt.

SWR-Reporter Jens Nising schildert, wie es zu dem Unfall gekommen ist:

Die A6 Richtung Nürnberg war zwischen Kreuz Weinsberg und Bretzfeld in Baden-Württemberg am Sonntagmorgen lange Zeit gesperrt. Grund dafür waren Unfallaufnahmen auf allen Fahrstreifen. Gegen 10 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Unfall auf A6 bei Bretzfeld: Auto überschlägt sich mehrfach

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei scherte ein 85-jähriger Fahrer nach links aus, um einen Lkw vor sich zu überholen. Von hinten kam ein 43-jähriger Fahrer mit hoher Geschwindigkeit angefahren. Laut Polizei versuchte er noch, abzubremsen und ist ins Schleudern geraten. Dadurch kam das Fahrzeug wohl rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf einem angrenzenden landwirtschaftlichen Feld zum Stillstand.

Mehrere Tote und Verletzte bei Unfall auf A6

Im 7-Sitzer des 43-jährigen Fahrers saßen insgesamt sechs Personen. Er selbst und seine 38-jährige Beifahrerin wurden mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide waren angeschnallt – die restlichen vier Mitfahrerinnen waren „ nach derzeitigem Kenntnisstand alle nicht ordnungsgemäß angegurtet “. Noch am Unfallort scheiterte die Reanimation von zwei der Frauen, sie erlagen noch vor Ort ihren Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber flogen die beiden anderen schwerstverletzten Frauen im Alter von 21 und 46 Jahren in Kliniken in der Nähe.

Während der Sperrung für die Unfallaufnahme hatte die Polizei alle Autofahrerinnen und Autofahrer gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

