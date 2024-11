Auf der A6 Richtung Heilbronn ist bei Bad Rappenau ein Lkw ausgebrannt. Die Strecke Richtung Mannheim war stundenlang voll gesperrt.

Das hat viele Autofahrer auf der A6 heute lange stöhnen lassen: Alle drei Fahrstreifen bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) in Richtung Mannheim gesperrt, überlastete Umleitungsstrecken und lange Staus seit dem frühen Morgen.

Der Grund? An einem mit 19 Tonnen Süßigkeiten beladenen Lkw soll laut Polizei gegen zwei Uhr nachts ein Reifen geplatzt sein. Der Lastwagen sei danach an die Mittelleitplanke geprallt, umgekippt und in Flammen geraten. Dadurch habe er alle drei Fahrstreifen versperrt. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Als die Feuerwehr am Unfallort ankam, soll den Rettungskäften brennender Sprit entgegen geflossen sein.

Der Lkw brannte so heftig, dass sogar die Fahrbahn der A6 bei Bad Rappenau beschädigt wurde. Sie muss jetzt ausgebessert werden. Julian Buchner / EinsatzReport24

Brennender Lkw: Fahrbahndecke der A6 beschädigt

Wegen des Rauchs waren zunächst beide Fahrtrichtungen gesperrt, später am Morgen rollte der Verkehr Richtung Heilbronn dann wieder. In der Gegenrichtung war die Feuerwehr aber stundenlang mit Löschen beschäftigt. Durch das Feuer wurde die Fahrbahn beschädigt. Sie muss zwischen Sinsheim und Sinsheim-Steinsfurt ausgebessert werden.

Den ganzen Freitag über bis in den Nachmittag hinein kam es zu kilometerlangen Staus, teilweise mit Wartezeiten von 45 Minuten und länger. Auch die umliegenden Strecken wie die B39 waren stark überlastet. Autofahrer wurden gebeten, die Stelle weiträumig zu umfahren.

Stau auf der A6: Rettungsgasse hat nicht gut funktioniert

Ein großes Problem für die Rettungskräfte: Mit der Rettungsgasse gab es wohl Probleme, so Thomas Wachnow von der Feuerwehr Bad Rappenau. „ Wir hatten wahnsinnige Probleme, durch eine nicht vorhandene Rettungsgasse durchzukommen. “

